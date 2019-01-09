Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

МиГ-31БМ накажут самолеты НАТО

Фото: Интерпресс/ТАСС
Самый быстрый истребитель в мире оказался очень нужен военным

Не построив с 1991 г. ни одного принципиально нового истребителя и бомбардировщика, Россия продолжает успешно обновлять советские машины. Глубокой модернизации подверглись и "Белый лебедь" Ту-160, и Ту-22, и легендарный перехватчик МиГ-31, на данный момент являющийся быстрейшим истребителем в мире. В ближнем бою он, скорее всего, проиграет маневренным F-22 и F-35, но в ВКС РФ ему придумали другое назначение – уничтожать воздушные, морские и сухопутные цели на большом расстоянии и высокой скорости из стратосферы.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли, Минобороны заключило контракт на модернизацию очередной партии "тридцать первых" до уровня МиГ-31БМ.

По теме

По данным источника, работы уже начались – на самолеты устанавливают новую систему управления вооружением и РЛС "Заслон-АМ", благодаря которому перехватчик сможет обнаруживать цели с ЭПР 3 кв. м на расстоянии до 320 км, а уничтожать их на дальности 280 километров.

Стоит отметить, что у радара американского F-22 AN/APG-77 заявлены скромные 200-242 км для объекта с ЭПР 1 кв. м, а у новейшего АФАР AN/APG-81, который стоит на F-35, доподлинно неизвестно, но, по мнению экспертов, если и больше, то не намного.

Дело в том, что в условиях боевых действий и применения средств РЭБ эти расстояния сократятся в разы и одним из главных показателей станет четкость картинки, а минимальное разрешение в пределах 30 см на 30 см у AN/APG-81 феноменальное – можно отличить танк от БТР прямо из стратосферы.

Но даже и с "Заслон-АМ", в котором используется современная бортовая цифровая вычислительная машина (БЦВМ) "Багет-55", МиГ-31БМ достаточно грозный соперник. "Заслон-АМ" – это многоканальная система с двумя независимыми фазированными антенными решетками. БРЛС-8Б ставили на МиГ-31 еще в 1980-х, когда советские разработчики были пионерами в этой отрасли.

Фото: Донат Сорокин/ТАСССогласно заявленным характеристикам, МиГ-31БМ может сопровождать до 8 воздушных целей и поражать 4 цели одновременно. Кроме ракет Р-37, на новый перехватчик можно установить небезызвестный гиперзвуковой "Кинжал", правда, большую ракету невозможно спрятать в фюзеляж, поэтому истребитель будет достаточно быстро идентифицирован противником.

Критики модернизации МиГ-31 справедливо утверждают, что планер этого самолета устарел. Фактически он у него такой же, как у предшественника МиГ-25, разработанного в конце 1960-х.

МиГ-31БМ очень быстрый, однако в маневренности он уступает F-15, F-16 и тем более F-22. Летчику "тридцать первого" лучше не вступать в ближний бой с этими истребителями, предоставив эту работу Су-30СМ, Су-35С и Су-57. МиГ-31 достаточно сложен в пилотировании, и "бодаться" с истребителями НАТО это не его задача. Другое дело – засечь самолет и сбить его дальней ракетой, а затем уйти на огромной скорости. И для этой задачи МиГ-31БМ здорово пригодится, хотя совершенно очевидно, что российским летчикам нужен новый перехватчик. На данный момент у России около 100 МиГ-31БМ.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

США отказались от антироссийских санкций

Американцы не смогли договориться между собой

Живы или нет: что на самом деле случилось со Скрипалями

Беглый российский шпион и его дочь Юлия исчезли навсегда

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей