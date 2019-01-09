МиГ-31БМ накажут самолеты НАТО

Самый быстрый истребитель в мире оказался очень нужен военным

Не построив с 1991 г. ни одного принципиально нового истребителя и бомбардировщика, Россия продолжает успешно обновлять советские машины. Глубокой модернизации подверглись и "Белый лебедь" Ту-160, и Ту-22, и легендарный перехватчик МиГ-31, на данный момент являющийся быстрейшим истребителем в мире. В ближнем бою он, скорее всего, проиграет маневренным F-22 и F-35, но в ВКС РФ ему придумали другое назначение – уничтожать воздушные, морские и сухопутные цели на большом расстоянии и высокой скорости из стратосферы.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли, Минобороны заключило контракт на модернизацию очередной партии "тридцать первых" до уровня МиГ-31БМ.

По данным источника, работы уже начались – на самолеты устанавливают новую систему управления вооружением и РЛС "Заслон-АМ", благодаря которому перехватчик сможет обнаруживать цели с ЭПР 3 кв. м на расстоянии до 320 км, а уничтожать их на дальности 280 километров.

Стоит отметить, что у радара американского F-22 AN/APG-77 заявлены скромные 200-242 км для объекта с ЭПР 1 кв. м, а у новейшего АФАР AN/APG-81, который стоит на F-35, доподлинно неизвестно, но, по мнению экспертов, если и больше, то не намного.

Дело в том, что в условиях боевых действий и применения средств РЭБ эти расстояния сократятся в разы и одним из главных показателей станет четкость картинки, а минимальное разрешение в пределах 30 см на 30 см у AN/APG-81 феноменальное – можно отличить танк от БТР прямо из стратосферы.

Но даже и с "Заслон-АМ", в котором используется современная бортовая цифровая вычислительная машина (БЦВМ) "Багет-55", МиГ-31БМ достаточно грозный соперник. "Заслон-АМ" – это многоканальная система с двумя независимыми фазированными антенными решетками. БРЛС-8Б ставили на МиГ-31 еще в 1980-х, когда советские разработчики были пионерами в этой отрасли.

Согласно заявленным характеристикам, МиГ-31БМ может сопровождать до 8 воздушных целей и поражать 4 цели одновременно. Кроме ракет Р-37, на новый перехватчик можно установить небезызвестный гиперзвуковой "Кинжал", правда, большую ракету невозможно спрятать в фюзеляж, поэтому истребитель будет достаточно быстро идентифицирован противником.



Критики модернизации МиГ-31 справедливо утверждают, что планер этого самолета устарел. Фактически он у него такой же, как у предшественника МиГ-25, разработанного в конце 1960-х.

МиГ-31БМ очень быстрый, однако в маневренности он уступает F-15, F-16 и тем более F-22. Летчику "тридцать первого" лучше не вступать в ближний бой с этими истребителями, предоставив эту работу Су-30СМ, Су-35С и Су-57. МиГ-31 достаточно сложен в пилотировании, и "бодаться" с истребителями НАТО это не его задача. Другое дело – засечь самолет и сбить его дальней ракетой, а затем уйти на огромной скорости. И для этой задачи МиГ-31БМ здорово пригодится, хотя совершенно очевидно, что российским летчикам нужен новый перехватчик. На данный момент у России около 100 МиГ-31БМ.