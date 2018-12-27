У F-16 нет шансов против Су-35

Американский самолет проиграет без радара с активной фазированной решеткой

Ведущий обозреватель боевой авиации журнала The National Interest Дэйв Маджумдар оценил шансы основного истребителя ВВС США F-16 против лучшего российского "Фланкера" Су-35. По его мнению, самолет Сухого чрезвычайно опасен для любого американского истребителя, кроме F-22 и, возможно, F-35, если последний будет грамотно использовать свой радар и электронику.

Что касается F-16, то ему придется тяжело, потому что истребитель не оборудован радаром с активной фазированной решеткой (АФАР). В этом смысле самолет оказался в худших условиях, чем предыдущий F-15C, для которого АФАР уже разработан, а в Пентагоне с большим воодушевлением смотрят на проект модернизации "пятнадцатого", который недавно представил Boeing.

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Но у F-16, которые являются настоящими рабочими лошадками ВВС США, а вовсе не F-22, такого преимущества нет. АФАР APG-80 получили только экспортные "шестнадцатые" для ОАЭ.

В Пентагоне прекрасно понимают серьезность проблемы и даже подготовили специальную программу модернизации 300 истребителей F-16, которая называлась Combat Avionics Programmed Extension Suite (CAPES). Но ее "завернули" из-за сокращения бюджета.

АФАР нужен F-16 не только для того, чтобы раньше засекать истребитель противника. Он необходим и для обнаружения крылатых ракет и других сложных целей.



С новым радаром шансы "шестнадцатого" против Су-35 значительно возрастут на дальних дистанциях. А в ближнем бою все будет решать мастерство летчиков и удача. Такие ракеты, как Р-73 и AIM-9X, почти гарантированно уничтожают свои цели. Ситуация в учебном бою, когда летчики сбивают друг друга, стала обычным делом.

Возможность отклонения вектора тяги у Су-35 дает ему преимущество на небольших скоростях перед F-16. Однако, как считает NI, для опытного пилота "шестнадцатого" это не будет проблемой.