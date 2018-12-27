Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

У F-16 нет шансов против Су-35

Фото: mil.ru
Американский самолет проиграет без радара с активной фазированной решеткой

Ведущий обозреватель боевой авиации журнала The National Interest Дэйв Маджумдар оценил шансы основного истребителя ВВС США F-16 против лучшего российского "Фланкера" Су-35. По его мнению, самолет Сухого чрезвычайно опасен для любого американского истребителя, кроме F-22 и, возможно, F-35, если последний будет грамотно использовать свой радар и электронику.

Что касается F-16, то ему придется тяжело, потому что истребитель не оборудован радаром с активной фазированной решеткой (АФАР). В этом смысле самолет оказался в худших условиях, чем предыдущий F-15C, для которого АФАР уже разработан, а в Пентагоне с большим воодушевлением смотрят на проект модернизации "пятнадцатого", который недавно представил Boeing.

По теме

Но у F-16, которые являются настоящими рабочими лошадками ВВС США, а вовсе не F-22, такого преимущества нет. АФАР APG-80 получили только экспортные "шестнадцатые" для ОАЭ.

В Пентагоне прекрасно понимают серьезность проблемы и даже подготовили специальную программу модернизации 300 истребителей F-16, которая называлась Combat Avionics Programmed Extension Suite (CAPES). Но ее "завернули" из-за сокращения бюджета.

Фото: pixabay.comАФАР нужен F-16 не только для того, чтобы раньше засекать истребитель противника. Он необходим и для обнаружения крылатых ракет и других сложных целей.

С новым радаром шансы "шестнадцатого" против Су-35 значительно возрастут на дальних дистанциях. А в ближнем бою все будет решать мастерство летчиков и удача. Такие ракеты, как Р-73 и AIM-9X, почти гарантированно уничтожают свои цели. Ситуация в учебном бою, когда летчики сбивают друг друга, стала обычным делом.

Возможность отклонения вектора тяги у Су-35 дает ему преимущество на небольших скоростях перед F-16. Однако, как считает NI, для опытного пилота "шестнадцатого" это не будет проблемой.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Крымский мост укрепляется

Путепровод становится все менее уязвимым

Юлию Скрипаль лишили самого дорогого

После отравления мир дочери экс-полковника ГРУ рухнул

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей