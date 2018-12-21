Трампа обвиняют в предательстве Америки

Мэттис не захотел служить русским и китайцам

Отставки высокопоставленных чиновников при Трампе давно стали обычным делом. Достаточно вспомнить бывшего главу Госдепа Тиллерсона, которого эксцентричный миллиардер поначалу горячо приветствовал, а затем благополучно отправил в отставку.

Однако Джеймс Мэттис, до настоящего момента возглавлявший Пентагон, был одним из столпов, на котором держалась Америка Трампа. Казалось бы, президент всегда прислушивался к его мнению, особенно поначалу, когда начал укреплять вооруженные силы. Рекордный оборонный бюджет – это во многом заслуга Мэттиса, который знал как никто проблемы американской армии. "Бешеный пес" пользовался огромным авторитетом, в том числе среди почитателей главы США, многие из которых теперь отвернулись от него.

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Достаточно почитать комментарии под постом Трампа в Twitter, где он благодарит Мэттиса за службу. Некоторые пользователи прямо обвиняют главу государства, что он продал Америку русским, чего не мог вытерпеть человек чести Джеймс Мэттис.

Как известно, в своем выступлении он поблагодарил американскую нацию и "людей в униформе" и даже не упомянул Трампа, в то время как последний горячо поблагодарил Мэттиса за службу. Но, видимо, тот не очень верит написанному, как и большинство интернет-пользователей, которые буквально атаковали Трампа.

"Ваше лучшее решение в кадровой политике, ваш лучший министр только что показал, что не доверяет вам. Вы оставляете наших союзников, поддерживаете авторитарные режимы, такие как российский, и отказываетесь работать в команде. Это очень плохо для вас, и, наверное, еще хуже для нас", – пишет пользователь Jim Sylvester.

Некоторые предложили баллотировать Мэттиса в президенты, а другие связали уход главы Пентагона с "предательством" по отношению к курдам, которые после вывода войск США из Сирии останутся не защищенными перед турками.

"Я вас поддерживал, но теперь вы меня потеряли", – таких комментариев множество. Редкие слова поддержки теряются в потоке критики решения Трампа и его политики.

Как заявил в беседе с "Утром" директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев, уход Мэттиса был предсказуем.

Разговоры о предстоящей отставке генерала начались в кулуарах Белого дома и Конгресса еще 2-3 месяца назад. А объявление Трампа о выводе войск из Сирии без консультаций или наперекор мнению Мэттиса стало последней каплей, которая переполнила чашу терпения генерала.

У них было большое количество разногласий по ключевым вопросам, начиная от выхода США из ядерной сделки с Ираном и заканчивая поддержкой союзников по НАТО в Европе, которая, по мнению военных, была недостаточной. Кроме того, Мэттису не понравилось, как Трамп уладил дела с Ким Чен Ыном.

Саммит в Сингапуре, на котором американский президент встретился с северокорейским лидером и заявил, что ему доверяет, мировые СМИ назвали дипломатической победой Ким Чен Ына. Давление на КНДР было ослаблено, а США еще пообещали прекратить ежегодные совместные учения с Южной Кореей. Для Мэттиса это был очень болезненный удар.

Наконец, Трамп решился начать выводить войска из Афганистана. Накануне The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, сообщил, что президент намерен сократить американский контингент вдвое. Это означает, что в ближайшее время в США должны вернуться порядка 7 тысяч военных.

Разумеется, не устраивала Мэттиса и позиция Трампа по отношению к России и Китаю, по его мнению, она должна быть жестче. Все это, безусловно, дает повод противникам президента вновь заговорить о так называемом "русском следе" и влиянии Москвы на миллиардера. Стоит отметить, что последний с самого начала своего президентства отбивается от подобных обвинений.



Вряд ли Трамп и бывший министра попрощались тепло. Теплые слова президента о своем уже бывшем министре не нужно понимать буквально. Как отметил руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады Павел Шариков, также связывающий уход генерала с выводом войск из Сирии, о Тиллерсоне Трамп поначалу тоже написал много хорошего и благодарил за работу, но затем назвал его тупым и ленивым.



Как считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин, Мэттис – трезвый реалист, который сдерживал Трампа по многим вопросам.

"Бешеный пес – это только прозвище, которое на самом деле ему не соответствует. На самом деле он был очень умеренным политиком", – заявил эксперт в эфире "НСН".

Нового главу Пентагона объявит Трамп. Однако, по мнению Рогулева, отставки генералов – экс-главы аппарата Белого дома Джона Келли и, собственно, Мэттиса – отпугнут военных, и должность главы Минобороны может занять гражданский. В любом случае сработаться с Трампом, который находится сейчас под огромным давлением, будет непросто.