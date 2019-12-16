Летчикам перехватчиков приказали вращаться в небе, будто они на Су-27

Военные опубликовали видео воздушного боя модернизированных перехватчиков Миг-31БМ, на которые сейчас активно перевооружают части ПВО. Пилоты делали достаточно опасные маневры над Тихим океаном, имитируя заходы на атаку и даже выполнили "бочку".

Нужно отметить, что маневренность – это не козырь МиГ-31, и обычно в небе подобное вытворяют летчики "фланкеров" и МиГ-29, которым фигуры высшего пилотажа даются намного проще.

Сообщается даже, что "тридцать первые" устроили воздушную дуэль впервые. Обычная задача пилота МиГ-31 или МиГ-31БМ – патрулирование протяженных российских границ.

В воздушных дуэлях, причем настоящих, участвовали пилоты МиГ-25 во время ирано-иракской войны, когда им противостояли иранские F-14 и F-4 "Фантом". В ходе войны перехватчики одержали 19 воздушных побед. Козырем истребителя всегда была скорость, а вот в маневренности он американцам по понятным причинам проигрывал.

Теоретически МиГ-31БМ также может принимать участие в воздушных поединках, хотя создавался и не для этого.