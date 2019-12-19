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У воздушного танкера Ил-78 отказал двигатель

У воздушного танкера Ил-78 отказал двигатель
Фото: commons.wikimedia.org/Mil.ru
Экипаж совершил экстренную посадку

В четверг случилось очередное ЧП с российским военным самолетов. Во время испытаний у модернизированного топливозаправщика Ил-78-2 отказал двигатель, экипажу удалось экстренно посадить самолет в Жуковском.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", на самолете отрабатывали разные режимы, как вдруг сработала индикация нештатной работы одного из четырех двигателей. Летчики сразу его выключили и успешно совершили посадку на трех, что, в принципе, считается нормой.

Тем не менее, это уже вторая за три дня нештатная ситуация с российским боевым самолетом. 17 декабря на грунт рядом с Астраханью сел Ту-22М3, после чего загорелся. До сих пор Минобороны не раскрыло причины ЧП.

Ил-78-2 – один из самых дефицитных самолетов в ВКС РФ. По количеству воздушных заправщиков Россия существенно отстает от США. Этот самолет особенно важен, так как модернизирован.

Александр ИЛЬИН

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