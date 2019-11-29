Хотим американское: белорусы взбунтовались против Су-30СМ

Разоримся на двигателях - на истребители российского производства "наводят поклеп"

Белорусы разорятся на истребителях Су-30СМ из-за проблем с двигателями и дорогого обслуживания. В пример местное издание "Свободные новости +" ставит польские F-16, которым не нужно менять двигатели 35 лет. А вот на каждом МиГ-29, которые также есть в эксплуатации ВВС Польши, пришлось заменить 8 двигателей.

На основе этого, белорусские журналисты делают вывод, что Су-30СМ якобы "скушает" 6 двигателей, два из которых будут установлены и оплачены при покупке.

Издание подчеркивает, что поддерживать истребители в эксплуатации в течение 35 лет в 2-2,5 раз дороже, чем просто купить эти самолеты.

По данным СМИ, каждый Су-30СМ обойдется белорусской стороне в $50 млн. На данный момент Минск по контракту 2017 года получил четыре российских истребителя и по плану получит еще 8.

"Цена капитального, среднего, текущего и мелкого ремонта каждого белорусского Су-30СМ в следующие три десятилетия выльется налогоплательщикам в $100-125 млн", – возмущаются журналисты.

При этом они все-таки признают, что МиГ-29 и Су-30СМ – это разные машины, поэтому не все так очевидно.

Стоит отметить, что авторы почему-то не учли, что МиГ-29 служат в ВВС Польши уже очень долго, а F-16 закупались с 2006 года. Перед этим они проходили ремонт и модернизацию в США, возможно была и замена двигателей, потому сравнивать эти две машины по меньшей степени некорректно. Да и Су-30СМ – это глубоко модернизированный "Фланкер" с отличными и новыми двигателями АЛ-31ФП, которых хватит надолго.