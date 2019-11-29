Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Хотим американское: белорусы взбунтовались против Су-30СМ

Хотим американское: белорусы взбунтовались против Су-30СМ
Фото: mil.by
Разоримся на двигателях - на истребители российского производства "наводят поклеп"

Белорусы разорятся на истребителях Су-30СМ из-за проблем с двигателями и дорогого обслуживания. В пример местное издание "Свободные новости +" ставит польские F-16, которым не нужно менять двигатели 35 лет. А вот на каждом МиГ-29, которые также есть в эксплуатации ВВС Польши, пришлось заменить 8 двигателей.

На основе этого, белорусские журналисты делают вывод, что Су-30СМ якобы "скушает" 6 двигателей, два из которых будут установлены и оплачены при покупке.

Издание подчеркивает, что поддерживать истребители в эксплуатации в течение 35 лет в 2-2,5 раз дороже, чем просто купить эти самолеты.

По данным СМИ, каждый Су-30СМ обойдется белорусской стороне в $50 млн. На данный момент Минск по контракту 2017 года получил четыре российских истребителя и по плану получит еще 8.

"Цена капитального, среднего, текущего и мелкого ремонта каждого белорусского Су-30СМ в следующие три десятилетия выльется налогоплательщикам в $100-125 млн", – возмущаются журналисты.

При этом они все-таки признают, что МиГ-29 и Су-30СМ – это разные машины, поэтому не все так очевидно.

Стоит отметить, что авторы почему-то не учли, что МиГ-29 служат в ВВС Польши уже очень долго, а F-16 закупались с 2006 года. Перед этим они проходили ремонт и модернизацию в США, возможно была и замена двигателей, потому сравнивать эти две машины по меньшей степени некорректно. Да и Су-30СМ – это глубоко модернизированный "Фланкер" с отличными и новыми двигателями АЛ-31ФП, которых хватит надолго.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Украинцы нажаловались на "Северный поток-2" датчанам

Жалоба получена: скандинавы проверят экологический вред газопровода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей