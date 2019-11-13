Белорусские Су-30СМ ответят НАТО первыми

Истребители "Сухого" окажутся на передовой

В Белоруссии получили первую пару российских истребителей Су-30СМ. Всего Минск ожидает дюжину новых "фланкеров".

Как отметили в министерстве обороны республики в среду, самолеты увеличат возможности по прикрытию войск и объектов от ударов с воздуха, а также патрулированию и уничтожению воздушных и наземных целей.

О контракте с Минском стало известно в 2017 году, однако из-за эмбарго на детали сделка тормозилась.

В настоящее время истребительный парк ВВС Белоруссии укомплектован Миг-29БМ глубокой модернизации. Машины получили возможность заправки в воздухе, ракеты "воздух-земля" Х-29Т и Х-25МЛ, а также противокорабельные Х-31 и умные бомбы КАБ-500Кр/Л. Кроме того, на вооружении республики состоят Су-27. Все эти самолеты устарели по сравнению с теми же МиГ-35 или Су-30СМ.