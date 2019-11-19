F-22 "скопировал" Су-57 в Дубае

Летчик основательно изучил стиль российских пилотов

Если изюминкой авиасалона в Жуковском в очередной раз стал Су-57 и его экспортная версия, то в Дубае в летной программе "феерил" F-22. За 15 минут летчик показал практически все сложные фигуры высшего пилотажа, в том числе названные в честь российских летчиков. Если бы это было реально, пилота "Рэптора" можно было бы смело взять в группу "Русских витязей" или "Стрижей" прямо на F-22.

Начав с нескольких боевых разворотов, американец сделал "колокол", "бочку", "петлю Нестерова" с переходом в штопор. Затем показал "чакру Фролова" и даже "кобру Пугачева", правда, не так эффектно, как российские летчики на "Фланкерах". Для зрелищности, пролетая над трибунами, летчик открывал внутренние отсеки, имитируя сброс бомб.

Эскадрилья F-22 была переброшена в Катар в этом году после возросшей напряженности в отношениях США и Ирана. Однако "Рэпторы" прилетали в ОАЭ и раньше, например в 2015-м.

Интересно, что США никогда не продадут F-22, причем не только странам Ближнего Востока, но и вообще никому. И выступления летчиков – лишь реклама американского вооружения.

Су-57 и F-22 никогда не встречались в бою, однако военные эксперты, авиаторы и любители авиации постоянно представляют эти машины в небе, пытаясь определить, кто победит в гипотетическом поединке.