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В Дубае назвали покупателей Су-57

В Дубае назвали покупателей Су-57
Фото: www.globallookpress.com
В списке нет ни Турции, ни Китая

Индия и Объединенные Арабские Эмираты всерьез рассматривают покупку истребителей Су-57. Об этом заявил на авиашоу в Дубае глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Индия, Эмираты – вполне возможно. Они смотрят уже и обсуждают давно, пока решения нет", – цитирует топ-менеджера "Интерфакс".

Ранее к Су-57 приценивался турецкий лидер Эрдоган, который лично посмотрел машину в Жуковском на МАКС-2019. Однако ни о каких договоренностях позже объявлено не было, а Анкара объявила о разработке собственного истребителя пятого поколения.

Другим потенциальным покупателем называют Китай. Пекин уже купил российские Су-35С, поэтому приобретение Су-57 выглядит вполне логичным. Однако китайцы могут сделать ставку на собственные истребители пятого поколения J-20 и FC-31, во многом построенные на базе американских технологий.

Индия ранее собиралась производить истребитель на базе Су-57, но позже вышла из проекта из-за постоянных сдвигов сроков вправо. Теперь, после увеличения госзаказа интерес начал проявлялся вновь.

Александр ИЛЬИН

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