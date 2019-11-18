В Дубае назвали покупателей Су-57

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Индия и Объединенные Арабские Эмираты всерьез рассматривают покупку истребителей Су-57. Об этом заявил на авиашоу в Дубае глава Ростеха Сергей Чемезов.
"Индия, Эмираты – вполне возможно. Они смотрят уже и обсуждают давно, пока решения нет", – цитирует топ-менеджера "Интерфакс".
Ранее к Су-57 приценивался турецкий лидер Эрдоган, который лично посмотрел машину в Жуковском на МАКС-2019. Однако ни о каких договоренностях позже объявлено не было, а Анкара объявила о разработке собственного истребителя пятого поколения.
Другим потенциальным покупателем называют Китай. Пекин уже купил российские Су-35С, поэтому приобретение Су-57 выглядит вполне логичным. Однако китайцы могут сделать ставку на собственные истребители пятого поколения J-20 и FC-31, во многом построенные на базе американских технологий.
Индия ранее собиралась производить истребитель на базе Су-57, но позже вышла из проекта из-за постоянных сдвигов сроков вправо. Теперь, после увеличения госзаказа интерес начал проявлялся вновь.
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