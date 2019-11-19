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У России нет денег на производство Су-57

У России нет денег на производство Су-57
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Истребитель спасут только иностранные покупатели

России очень нужны инвестиции для производства Су-57. Именно поэтому глава "Ростеха" Сергей Чемезов накануне в Дубае назвал потенциальных покупателей истребителя – Индия и ОАЭ, хотя вероятность заключения этих сделок в ближайшее время приближается к нулю. К таким выводам пришли авторы журнала The National Interest, проанализировав недавние высказывания российских топ-менеджеров.

По их мнению, Россия заинтересована в сборке истребителей по лицензии и совместных проектах. Только так можно обеспечить финансирование крупной партии Су-57 для строевых частей ВКС.

Аналогично поступают США, продавая свои F-35 в Японию, страны ЕС, Израиль. Самолеты либо собираются в странах покупателей, либо наполовину состоят из частей, произведенных там же. До того, как США убрали Анкару из программы F-35 из-за С-400, на турецких предприятиях готовились производить детали и вооружение для истребителей.

У России есть опыт похожей работы по таким истребителям как Су-30 и МиГ-29, особенно в Индии. Поэтому разговоры о Су-57, по версии NI, это задел на будущее и немножко маркетинг.

Фото:  AP/TASSНа данный момент Россия произвела лишь прототипы Су-57, и первый серийный истребитель должен поступить на вооружение до конца года. Пока неясно, откуда взять деньги на производство 76 самолетов, каждый из которых обойдется в $100 млн, и это с двигателями первого этапа.

Москва предлагает ОАЭ Су-57, потому что Дубай не смог получить разрешение от Госдепа на покупку F-35. В Вашингтоне опасаются, что истребители окажутся в руках вероятных противников, или на самолеты "натаскают" С-300 с С-400. Доверяют пока только Израилю.

Александр ИЛЬИН

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Денег нет, но вы держитесь! Непонятно только, почему такие "полезные санкции" не помогают?!
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