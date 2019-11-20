В США поставили под вопрос серийный выпуск Су-57

Россия срочно ищет иностранных покупателей

На Западе продолжают обсуждать маркетинг российского истребителя Су-57 и заявления российских топ-менеджеров, которые не говорят, что Су-57 купит такая-то страна, а обтекаемо заявляют: "скорее всего", "вполне возможно".

По мнению журнала The Drive, из-за урезания оборонного бюджета, международных санкций и других экономических проблем, России будет тяжело выполнить заказ в 76 истребителей без заключения контрактов с крупными иностранными покупателями, такими как Индия, ОАЭ или Китай.

При этом Москва рассчитывает не только на продажу самолетов, но и на локализацию производства в странах-покупателях. Об это накануне говорил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. При этом он подчеркнул, что если клиент не сможет сам производить высокотехнологичное оборудование и компоненты, Россия не будет помогать, так как в этом случае это будет уже не локализация производства.

В Москве до сих пор хотят вернуть Индию в проект совместного истребителя пятого поколения на базе Су-57 и теоретически это возможно. В Нью-Дели уже заявляли, что будут наблюдать за самолетом уже в строевых частях. С Турцией сложнее, так как после С-400 Анкаре не хочется еще больше портить отношения с Вашингтоном, тем более турки задумали свой истребитель пятого поколения. Правда, когда он полетит, неизвестно, так как у этой страны не так много опыта в производстве истребителей.

Самолет мог бы приобрести Китай, но у него есть J-20 и FC-31, на которые и могут сделать ставку в Пекине. Тем более, в России не очень хотят передавать технологии Китаю, поэтому переговоры могут быть очень сложными.