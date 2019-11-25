Рассекречены данные о Су-57

Истребитель сделан из совсем других материалов

Су-57 на сегодняшний момент самый дорогой истребитель в истории отечественного авиапрома. И во многом, из-за титановых и композитных деталей.

По данным главного конструктора Александра Давиденко, четверть массы самолета составляют именно композитные детали, а по площади поверхности – это 70%. Вместе с тем, о самом композите известно не так много, как и об авионике самолета.

Однако в преддверие передачи военным первого серийного образца Су-57, часть информации все же просачивается в СМИ, правда, очень дозировано.

Как сообщила накануне пресс-служба "Ростеха", "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" сделает для серийных Су-57 детали и агрегаты из полимерных композитов. И это первый подобный контракт в рамках изготовления истребителя.

С 2020 по 2028 годы "Технология" поставит все 74 комплектов, предназначенных для серийных Су-57. Как известно, для ВКС заказали 76 машин. Это означает, что для двух комплекты уже готовы. Телеканал Минобороны "Звезда" уже показывал съемки из цеха, на которых был показан еще не покрашенный, но по виду почти готовый истребитель.

Пока его так и не передали военным, хотя планировали в ноябре. Возможно, сроки перенесутся на начало следующего года.