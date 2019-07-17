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Су-57 пошел в серию

Фото: commons.wikimedia.org
Истребитель решили довести до конца, но почти ничего о нем не рассказывают

Вице-премьер Юрий Борисов подтвердил информацию о поставе первого серийного истребителя Су-57 в войска уже в этом году. Об этом он заявил в интервью "Интерфакс", подчеркнув, что это будет самолет с двигателем первого этапа. Что касается "Изделия 30", то она на данный момент проходит заводские испытания.

"В дальнейшем двигатель будет установлен на самолет для проведения государственных испытаний, – сказал Борисов.

При этом на вопрос о внутрифюзеляжном вооружении самолета, который больше всего интересует военных журналистов и экспертов вице-премьер лишь сказал, что с ним у самолета все в порядке.

Ранее заказ на Су-57 для Минобороны был существенно увеличен до 75 единиц. Первоначально планировалось поставить в войска лишь дюжину истребителей пятого поколения.

Поставка первого серийного Су-57 в войска анонсируется уже давно. В частности, представители Минобороны ездили в Комсомольск-на-Амуре, где строится самолет. А телеканал "Звезда" опубликовал видео сборки истребителя. Вместе с тем, информация о нем остается закрытой, летчики-испытатели говорят лишь общие фразы, а Минобороны не опубликовало ни одного видео, на котором Су-57 ведут огонь боевыми ракетами.


Александр ИЛЬИН
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