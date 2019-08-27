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Путин и Эрдоган показались на Су-57

Путин и Эрдоган показались на Су-57
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
В России ждут заявления от турецкого лидера

Президент Турции Реджеп Эрдган вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным вместе осмотрели истребитель Су-57. На фотоснимках видно, как первые лица государств заглядывают в кабину, в которой сидит пилот в куртке "Сухого". Турцию, как и Китай считают одними из главных претендентов на приобретение экспортных Су-57Э, но те пока не сделали ни одного конкретного заявления.

Во вторник Су-57 участвуют в так называемом "президентском показе". Также в нем задействованы Су-35С, Су-34, МиГ-35 и целый ряд боевых вертолетов.

По мнению специализированных телеграм-каналов, Эрдоган не приехал бы на МАКС-2019 просто так, поэтому ожидается если не подписание договора, то хотя бы протокола о намерениях. В любом случае, заявление будет сделано.


Александр ИЛЬИН
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