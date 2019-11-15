Су-57 справится с F-22 благодаря одному приему

В США признали уязвимость "Рэптора" перед российским истребителем

На Западе продолжают сравнивать Су-57 и F-22, представляя их в воздушном бою. Ранее американские издания однозначно отдавали победу детищу Lockheed Martin, однако на этот раз авторы The National Interest отдали должное сложной системе датчиков Су-57, которая может лишить "Рэптора" "стелс-неприкосновенности".

Тем не менее, даже с двигателями второго этапа, когда Су-57 даже немного превзойдет F-22 по мощности, российскому самолету будет довольно трудно тягаться с американцем в малозаметности.

"Рэптор" с меньшим ЭПР просто может первым обнаружить Су-57 и выпустить ракету AIM-120D, а это серьезное преимущество. Но, как подчеркивает NI, не стоит недооценивать возможности РЭБ российского самолета. Су-57 оснащен глушителем с цифровой радиочастотной памятью (DRFM). Это устройство может ослепить активную головку самонаведения (ГСН) ракеты AMRAAM.

Русские не очень верят в эффективность скрытности, когда дело касается истребителей и воздушных боев. Поэтому они предпочитают использовать такие проверенные методы как направленное радиоизлучение, доплеровские радары. Все это помогает буквально исчезнуть с радаров противника, пусть это даже AN/APG-77 от F-22.



Российские летчики возлагают большие надежды на РЛС с АФАР "Белка", которую можно использовать вместе с бортовым комплексом обороны Л402 "Гималаи". Если все сложится, Су-57 все-таки сможет засечь F-22, который перестанет, наконец, безраздельно властвовать в небе.