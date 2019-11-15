Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Су-57 справится с F-22 благодаря одному приему

Су-57 справится с F-22 благодаря одному приему
Фото: www.globallookpress.com
В США признали уязвимость "Рэптора" перед российским истребителем

На Западе продолжают сравнивать Су-57 и F-22, представляя их в воздушном бою. Ранее американские издания однозначно отдавали победу детищу Lockheed Martin, однако на этот раз авторы The National Interest отдали должное сложной системе датчиков Су-57, которая может лишить "Рэптора" "стелс-неприкосновенности".

Тем не менее, даже с двигателями второго этапа, когда Су-57 даже немного превзойдет F-22 по мощности, российскому самолету будет довольно трудно тягаться с американцем в малозаметности.

"Рэптор" с меньшим ЭПР просто может первым обнаружить Су-57 и выпустить ракету AIM-120D, а это серьезное преимущество. Но, как подчеркивает NI, не стоит недооценивать возможности РЭБ российского самолета. Су-57 оснащен глушителем с цифровой радиочастотной памятью (DRFM). Это устройство может ослепить активную головку самонаведения (ГСН) ракеты AMRAAM.

Фото: pixabay.comРусские не очень верят в эффективность скрытности, когда дело касается истребителей и воздушных боев. Поэтому они предпочитают использовать такие проверенные методы как направленное радиоизлучение, доплеровские радары. Все это помогает буквально исчезнуть с радаров противника, пусть это даже AN/APG-77 от F-22.

Российские летчики возлагают большие надежды на РЛС с АФАР "Белка", которую можно использовать вместе с бортовым комплексом обороны Л402 "Гималаи". Если все сложится, Су-57 все-таки сможет засечь F-22, который перестанет, наконец, безраздельно властвовать в небе.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
"Раптор" можно сбить даже лаптем
Человек
Ответить
Где он безраздельно властвовал в небе?
Гость
Ответить
В стычке этих самолётов всё решит человеческий фактор и удача.
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Путин предостерег Украину против прекращения транзита газа

Киев должен пойти навстречу Москве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей