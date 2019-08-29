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Су-57 "убрал всех" в летной программе

Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +3
продолжениеГость из прошлого: Россия удивила Запад таинственным истребителем
Истребитель и в небе, и на земле стал главным самолетом авиасалона

После того, как стало известно, что на ависалон МАКС-2019 не привезут "гвоздь программы" тяжелый беспилотник "Охотник", настроение у любителей авиации немного испортилось. С-70 "Сухой" представил в виде скромного макета в павильоне, а на вопросы, касающиеся характеристик и будущего БПЛА отвечать у стенда наотрез отказался. До сих пор это один из самых засекреченных проектов.

Зато вблизи, наконец, можно посмотреть на Су-57, который в ходе летной программы проявил себя очень мощно. Одно только начало – резкий вертикальный взлет произвел неизгладимое впечатление.

Фото: Утро.руИстребитель постоянно осматривают иностранные делегации, интерес не иссякает. Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев несколько охладил "горячие головы", заявив, что пока рано говорить о контрактных переговорах с Турцией, несмотря на то, что на авиасалоне побывал Эрдоган.

Из "ретро-экспозиции" необходимо отметить уникальный Су-47 с крылом обратной стреловидности, несостоявшийся истребитель пятого поколения МиГ-1.44, а также тяжелый транспортник ОКБ Мясищева ВМ-Т "Атлант". Гигант прославился тем, что в 80-х годах транспортировал с заводов на Байконур крупногабаритные части космических комплексов "Энергия" и "Буран".

Андрей ШЕРЫХАНОВ
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