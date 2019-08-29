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Россия удивила Запад таинственным истребителем

Гость из прошлого: Россия удивила Запад таинственным истребителем
Фото: Утро.ру
Посетителям авиасалона показали экспериментальный Су-47

Одним из самых необычных экспонатов аэрокосмического салона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском стал истребитель Су-47 "Беркут". На его присутствие обратили внимание западные журналисты.

Итальянское издание The Aviationist рассказало о том, как в понедельник, 26 августа, организаторы авиасалона отбуксировали "экспериментальный и очень редкий истребитель Су-47 "Беркут" от места своей обычной стоянки в зону статической экспозиции".

"Беркут" среди специалистов считается легендарной и чуть ли не полумифической боевой крылатой машиной. Он известен также под названиями "Золотой орел", "С-32", "С-37" или "Бочонок" (Firkin) по кодировке НАТО. Самолет был выпущен в одном-единственном экземпляре. Свой первый полет он совершил в сентябре 1997 г., вызвав значительный интерес у западных наблюдателей.

Фото: www.globallookpress.com

Авторы издания отмечают, что истребитель выпускался в основном для проверки работоспособности некоторых новых систем управления полетом и общих характеристик конструкции. Наиболее впечатляющим ее элементом является необычные крылья обратной стреловидности.

Су-47 также помог в тестировании других технологий. К примеру, на нем были впервые опробованны современная цифровая система управления на основе электроприводов, а также такие композитные материалы как углеволокно. Некоторые из обкатанных на "Беркуте" разработок используются сегодня для производства новейшего российского истребителя 5-го поколения Су-57.

Экспериментальный характер "Беркута" и его редкое появление на публике привели к тому, что выкатка самолета стала настоящим событием среди любителей авиации со всего мира. Его фотографии и видеозаписи моментально облетели страницы профильных изданий, подчеркивает итальянский портал.

Андрей ФИЛАТОВ
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