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В США сравнили Су-35С и F-35

В США сравнили Су-35С и F-35
Фото: wikipedia.org
Несмотря на разные задачи у них большие шансы встретиться в небе

Истребитель поколения 4++ Су-35С на Западе считают лучшей российской машиной этого класса, но только лишь по той причине, что Су-57 еще не пошел в строевые части ВКС. "Тридцать пятый" сравнивали бесчисленное число раз с американскими аналогами, и большинство западных военных экспертов полагают, что наиболее близок к нему F-15EX, который еще только предстоит сделать "Боингу".

Но тем интереснее поставить вместе Су-35С и наиболее массовый новый американский F-35 пятого поколения. По мнению The National Interest, ни одна страна, включая Россию и Китай, не может сейчас позволить себе иметь флот из сотен подобных машин. Су-57 станет для России чем-то вроде F-22, то есть машиной "истребительного спецназа", а вот аналога F-35 – "рабочей лошадки" пятого поколения нет ни у кого. Россия продолжит делать ставку на модернизированные "Фланкеры" Су-35С и Су-30СМ. Поэтому, скорее всего, F-35 повстречаются в небе именно с ними.

Но какой будет их алгоритм действий? Несмотря на то, "тридцать пятые" могут первыми обнаружить Су-35С при помощи продвинутого радара, скорее всего, они изменят курс и вызовут подкрепление в виде F-22 или F-15C, то есть истребители для завоевания превосходства в небе. А сами же спокойно отправятся бомбить какой-нибудь радар или ракетный комплекс. Это идеальный сценарий для F-35, но не факт, что все обернется именно так. Как показала история, какие только самолеты друг с другом не дрались – взять хотя бы поединки истребителей со штурмовиками во время Второй мировой войны.

Фото: Mil.RuПо мнению NI, у менее мощных F-35 есть шансы только в том случае, если летчики правильно используют возможности своих истребителей – скрытность, датчики, а также тактику. Главной задачей пилота F-35 станет не довести дело до ближнего боя с каким-нибудь российским асом, а нанести неожиданный удар модернизированным "Сайуиндером".

По части маневренности F-35 уступает не только мощному "Рэптору", но и F-16 и даже F/A-18. При относительно небольшой скорости "тридцать пятого" его ракеты не будут иметь такую дальность, как у того же F-22.

Американские военные эксперты уверены, и с ними согласны в Пентагоне, судя по заявлениям, что F-35 будут действовать вместе с F-15C, а в будущем F-15EX.

В США уверены, что F-15C и F-15E до сих пор имеют преимущество над всеми "Фланкерами" на дальней дистанции, благодаря радарам APG-63 (v3) и APG-82 (v1). Однако что касается пассивных датчиков, здесь Су-35С американцев превосходит, по версии NI. Встроенная инфракрасная система поиска и сопровождения целей большое преимущество, однако F-15 уже получают аналогичные.

Другой козырь "Фланкера" – средства РЭБ, которые могут разрушить ракету AIM-120 AMRAAM.

Александр ИЛЬИН
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