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Российская сторона прокомментировала возможные поставки истребителя Турции.
Если Анкара решится на закупку Су-57, поставки будут возможны только после того, как ими обеспечат российскую армию. Такое заявление сделал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на открывшемся сегодня авиасалоне Dubai Airshow 2019. Об этом пишет ТАСС.
Напомним, ранее, во время визита в Россию турецкий лидер Тайип Эрдоган проявил интерес к истребителю Су-57. Политик посетил авиасалон МАКС-2019 в конце августа.
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