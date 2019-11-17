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Анкара получит Су-57 при одном условии

Анкара получит Су-57 при одном условии
Фото: commons.wikimedia.org
В первую очередь Москва должна думать о собственных потребностях

Российская сторона прокомментировала возможные поставки истребителя Турции.

Если Анкара решится на закупку Су-57, поставки будут возможны только после того, как ими обеспечат российскую армию. Такое заявление сделал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на открывшемся сегодня авиасалоне Dubai Airshow 2019. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, ранее, во время визита в Россию турецкий лидер Тайип Эрдоган проявил интерес к истребителю Су-57. Политик посетил авиасалон МАКС-2019 в конце августа.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Эй, хохломордный, притухни!
Гость
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Ты сутками на этом сайте юродивый ?))) Во у тебя работа))) Дрова иди собирай
Гость
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А как же Алешу "не забудем- не простим", свинорылые?! Забыли и простили? Теперь вооружаете турков, чтобы они еще пару ваших "Алёш" посбивали? А - правильно, чего их жалеть, как говорил Жуков: бабы еще нарожают! Убогие вы два плюс два в уме сложить не можете!
Гость
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Зная вас: вы за Эрдоганом на коленях ползать будете, чтобы только взял! Чтобы потом как с С400 из этого пропаганду для вашего стада баранов делать!
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