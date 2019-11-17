В первую очередь Москва должна думать о собственных потребностях

Российская сторона прокомментировала возможные поставки истребителя Турции.

Если Анкара решится на закупку Су-57, поставки будут возможны только после того, как ими обеспечат российскую армию. Такое заявление сделал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на открывшемся сегодня авиасалоне Dubai Airshow 2019. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, ранее, во время визита в Россию турецкий лидер Тайип Эрдоган проявил интерес к истребителю Су-57. Политик посетил авиасалон МАКС-2019 в конце августа.