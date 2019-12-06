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Рассекречены испытания Су-57 с двигателем второго этапа

Рассекречены испытания Су-57 с двигателем второго этапа
Фото: www.globallookpress.com
В "Ростехе" рассказали, сколько удалось полетать на новых турбинах

Су-57 с двигателем второго этапа "Изделие 30" выполнил уже 16 полетов. В октябре состоялся очередной, с проверкой характеристик турбин на разных режимах.

Об этом сообщил журналистам индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков на открытии Центра по изготовлению лопаток турбин в Рыбинске.

"В том числе, проверялась работа поворотного реактивного сопла и проверка работы маслосистемы при отрицательных перегрузках", – цитирует Сердюкова ТАСС.

Испытания "Изделия 30" затянулись и информация об этом двигателе поступает очень дозировано. В Минобороны уже подтвердили, что первые серийные Су-57 поступят в строевые части с двигателями первого этапа АЛ-41Ф1. Что касается "Изделия 30", то пока был опубликован лишь небольшой ролик, где самолет испытывался с ним на небольшой высоте.

Но по данным СМИ, возможности двигателя второго этапа потрясающие и якобы позволят истребителю превзойти по характеристикам даже F-22.

Фоторепортаж
Су-57 "убрал всех" в летной программе
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +3
Александр ИЛЬИН

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