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Раскрыты подробности крушения истребителя Су-57

Взорвался: раскрыты подробности крушения истребителя Су-57
Фото: www.globallookpress.com
Новейший российский боевой самолет разбился во время испытательного полета

Истребитель Т-50 (Су-57) рухнул под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае. По предварительным данным, крушение произошло во время испытательного полета.

Су-57 упал в 120 километрах от аэродрома "Дзёмги". Об этом со ссылкой на представителя правительства края и источники в силовых структурах пишет РИА Новости. По предварительным данным, истребитель взорвался после падения. К счастью, пилот успел катапультироваться. Его эвакуировали на вертолете Ми-8. Как сообщает информагентство, истребитель был не военным – он принадлежал заводу-изготовителю.

 "Двигатель испытывали, летчик катапультировался, его подобрали вертолетом заводским и доставил на завод",

– сообщил собеседник РИА Новости.

Как пишут "Известия", самолет при крушении взорвался. Машина полностью разрушена. Сейчас эксперты ищут черные ящики.

Предварительной причиной крушения Су-57 называют ошибку пилотирования или неисправность истребителя.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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