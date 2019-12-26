Летают лишь прототипы, но говорить о принятии машины на вооружение еще рано

Крушение Су-57 в Хабаровском крае перечеркнуло все планы поставить первый серийный истребитель в войска в запланированный срок. Можно только предположить, какой "разнос" устроили на Комсомольском авиазаводе. С другой стороны, хорошо, что это произошло сейчас, а не в строевых частях ВКС.

Критики Су-57 было много и раньше, но сейчас ее стало еще больше. Китайское издание Sohu, ранее певшее российской машине дифирамбы, тут же понизило истребитель до поколения 4+++ и рекомендовало россиянам ответственнее относиться к работе.

В свою очередь, бывший летчик-испытатель, Герой России Александр Гарнаев в группе "Боевая и экспериментальная авиация" в Facebook написал, что в заявленном готовом виде на конец 2019 года российского истребителя пятого поколения просто не существует.

На данный момент есть прототипы, которые проходят испытания, и у них до сих пор есть проблемы с электроникой. О том, что самолет не готов, можно судить по тому, что Минобороны не выложило ни одного видео, в котором истребитель применяет боевое оружие.

То, что продолжаются испытания прототипов, абсолютно нормально, хотя процесс этот сильно затянулся. Но говорить, что машина готова к поставке в ВКС и тем более на экспорт, однозначно рано. Су-57Э на авиасалоне МАКС-2019 – это скорее маркетинговый ход на будущее, но не готовая экспортная модель.

Эрдоган с любопытством осмотрел в Жуковском самолет, но подписывать какие-то соглашения он не собирался. Также не торопятся принимать какие-то решения по самолету Индия и Китай, и, к сожалению, авария первого серийного истребителя еще больше отдалила поставки этой машины за рубеж. Для начала самолету нужно будет закрепиться в ВКС, чтобы машину признали надежной.