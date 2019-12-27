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"Движок" полетел: на Западе раскрыли причину аварии Су-57

"Движок" полетел: на Западе раскрыли причину аварии Су-57
Фото: mil.ru
Истребитель неудачно опробовали на экстремальном режиме

Су-57 мог упасть в тайге не из-за проблем с системой управления, а из-за поломки двигателя, который тестировали в экстремальном режиме. Такую версию выдвинул американский журнал The National Interest, проанализировав данные в СМИ.

Ранее бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко в интервью РИА "Новости" предположил, что двигатель тестировали по специальным программам на максимальных режимах перед сдачей машины военным. Тут же стоит отметить, что речь идет о АЛ-41Ф1 первого этапа, так как "Изделие 30" еще проходит испытания и его будущее туманно.

По мнению NI, если дело, действительно, в двигателе, это плохие новости для российской боевой авиации РФ. В ВКС ждут, прежде всего, надежную машину.

По мнению заместителя редактора журнала "Арсенал Отечества" Дмитрия Дрозденко, еще рано делать выводы, повлияет ли авария на серийный выпуск 76 истребителей. На данный момент каждый прототип Су-57 уникален, поэтому связывать аварию с массовым выпуском не стоит.

С другой стороны, упавший истребитель должен был стать первой серийной машиной, а это значит, что теперь будут делать новый самолет, причем с учетом предыдущей поломки. В любом случае, авария задержит массовый выпуск.

Фоторепортаж
Су-57 "убрал всех" в летной программе
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +3
Александр ИЛЬИН

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