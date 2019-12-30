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Блеф: на Западе опровергли поставки Су-57 Алжиру

Блеф: на Западе опровергли поставки Су-57 Алжиру
Фото: AP/TASS
Истребитель изо всех сил постараются отгрузить ВКС - хоть пару штук

Слухи о заключении контракта на поставку партии Су-57 Алжиру имеют мало общего с действительностью, если речь, конечно не идет о соглашении о намерениях. Журнал The National Interest призвал отнестись к подобным сообщениям скептически, так как прототипы российского истребителя пятого поколения еще даже не завершили испытания. А первый потенциальный серийный образец рухнул в Хабаровском крае.

По данным NI, у Су-57 отсутствуют ключевые системы, Сухой и Комсомольский авиазавод постараются изо всех сил, чтобы выполнить армейский заказ. Ранее замминистра обороны Алексей Криворучко в беседе с "Красной звездой" заявил, что до середины 2020 года в ВКС поставят Су-57 с двигателями первого этапа. Вопрос только в том, сколько это будет самолетов.

Поэтому, как считают западные эксперты, России сейчас в этом смысле точно не до Алжира, хотя планы на будущее обозначить, конечно, можно.

По сообщениям СМИ, Алжир якобы подписал контракт с Россией на приобретение 14 бомбардировщиков Су-34, 14 истребителей Су-35С и 14 Су-57. Если верить этой информации, поставки будут завершены к 2025 году. К этому времени в ВВС Алжира будет два крыла Су-30МКА, одна эскадрилья Су-57, одна – Су-35С и еще одна МиГ-29М2 плюс две эскадрильи модернизированных Су-24 и Су-34.

По мнению экспертов, все это маловероятно. Хотя бы потому, что генерал-майор и фактический правитель Алжира Гэд Салах умер 23 декабря этого года. Он был самым влиятельным сторонником покупок российского вооружения, но теперь все сделки с Россией под вопросом.

Кроме того, алжирское законодательство требует, чтобы любой импортируемый самолет, проходил испытания в Алжире. Россия ни за что не отпустит Су-57 в Алжир на испытания и будет испытывать их сама.

Наконец, машина просто не готова, чтобы говорить о каком-то экспорте. Если даже говорить лишь о вооружении, пока летчики Су-57 могут рассчитывать лишь на свои 30-мм пушки. Испытания в Сирии – лишь демонстрация и игра с огнем, так как полеты на машине, с точки зрения зарубежных военных аналитиков, просто опасны.

Накануне сообщалось о новом вооружении истребителя, но пока это все на стадии испытаний.

В 2018 году в России фактически отменили программу Су-57 из-за огромной стоимости и недочетов, однако Владимир Путин волевым решением возобновил ее. Но торопиться здесь вряд ли есть смысл. Скорее всего, в будущем году в ВКС поставят максимум два истребителя.

Фоторепортаж
Су-57 "убрал всех" в летной программе
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +3
Александр ИЛЬИН

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