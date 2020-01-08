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Российский Су-57 обошел американский F-35 по всем фронтам

Российский Су-57 обошел американский F-35 по всем фронтам
Фото: www.globallookpress.com
Недаром Турция задумывается о его приобретении, несмотря на угрозы США

Российский истребитель Су-57 превосходен во всем, но есть то, что не помешало бы улучшить во время проектирования и использования современных российских истребителей. Об этом рассказал военный эксперт Владимир Васильев, передает ИА REGNUM

Су-57 в сравнении со своим американским конкурентом F-35 превосходит его в скорости, маневренности и дальности. Это делает отечественный истребитель привлекательным для зарубежного покупателя. Не зря Турция рассматривает приобретение Су-57, несмотря на угрозу исключения из американской программы поставок F-35. 

Однако, несмотря на все это, F-35 обладает одной очень существенной чертой. Американские истребители часто при планировании конструировали под морское авианосное базирование. А это значит, что они всегда имели возможность укороченных взлетов и посадки. 

Любопытно в этом случае то, что даже здесь Су-57 имеет задел для конкуренции. Российские авиаконструкторы имеют опыт создания истребителей с вертикальным взлетом и посадкой. А  именно, речь идет о знаменитом Як-141. 

Фоторепортаж
Су-57 "убрал всех" в летной программе
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +3
Сергей САЗОНОВ

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