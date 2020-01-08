Недаром Турция задумывается о его приобретении, несмотря на угрозы США

Российский истребитель Су-57 превосходен во всем, но есть то, что не помешало бы улучшить во время проектирования и использования современных российских истребителей. Об этом рассказал военный эксперт Владимир Васильев, передает ИА REGNUM.

Су-57 в сравнении со своим американским конкурентом F-35 превосходит его в скорости, маневренности и дальности. Это делает отечественный истребитель привлекательным для зарубежного покупателя. Не зря Турция рассматривает приобретение Су-57, несмотря на угрозу исключения из американской программы поставок F-35.

Однако, несмотря на все это, F-35 обладает одной очень существенной чертой. Американские истребители часто при планировании конструировали под морское авианосное базирование. А это значит, что они всегда имели возможность укороченных взлетов и посадки.

Любопытно в этом случае то, что даже здесь Су-57 имеет задел для конкуренции. Российские авиаконструкторы имеют опыт создания истребителей с вертикальным взлетом и посадкой. А именно, речь идет о знаменитом Як-141.