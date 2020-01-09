Заключению сделки препятствует только одно

Индия не станет покупать российские Су-57, а вместо этого, скорее всего приобретет американские F-35, так как нуждается в однодвигательных истребителях. Такую точку зрения высказали авторы The National Interest, основываясь на последних сообщениях в индийской прессе.

На данный момент Нью-Дели рассматривает американский F-16 и шведский JAS 39 Gripen, но, как пишет Times of India, Минобороны страны постоянно меняет планы, пытаясь укомплектовать 44 эскадрильи. Однако военные делают это так медленно, что намного проще для Индии было бы закупить партию F-35, заручившись согласием Вашингтона.

Вероятно, индийцы так бы и поступили, однако все "портят" недавно закупленные дивизионы С-400, на которых у США "аллергия".

Долгое время Нью-Дели закупал самолеты у Советского Союза и России, однако в последние годы индийцы все чаще стали предъявлять России претензии по качеству. Москва совершила удачные сделки по Су-30МКИ и надеется продать Индии МиГ-35, но один из крупнейших покупателей российских самолетов все больше смотрит на Запад.

Однодвигательные истребители особенно интересуют индийцев, так как их эксплуатация значительно дешевле. Неслучайно в ВВС страны до сих пор летают советские МиГ-21. Правда, есть у таких самолетов и недостаток: при неисправном двигателе он падает, в то время как Су-30МКИ долетит до аэродрома и на одном АЛ-31ФП.

Тем не менее, как считает NI, F-35 с одним двигателем станет идеальным вариантом для индийских летчиков. А сама сделка принесет огромную выгоду США и снизит цену на самолет. Более того, "тридцать пятые" уравняют ВВС Индии и Китая, что тоже выгодно Пентагону.

Недавно Индия объявила о разработке своего истребителя пятого поколения, однако для этого все равно придется покупать технологии у США или России. Это произойдет нескоро, а если машина нужна индийцам прямо сейчас, им просто придется покупать Су-57 или F-35.

Однако индийцы недовольны российским истребителем. По их мнению, двигатели недостаточно мощные, а сам самолет слишком заметен. Но главное, готового Су-57 до сих пор нет – есть только его прототипы, а первый серийный самолет разбился в канун Нового года.

Ранее в США назвали всех потенциальных покупателей Су-57.