Турецкому лидеру очень не нравятся успехи Дамаска на севере Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Россию в невыполнении обязательств по сочинским и астанинским соглашениям. По информации турецкой газеты "Сабах", Анкара предупредила Москву, что "ее терпение на исходе из-за эскалации ситуации в сирийском Идлибе".

"Мы ждали до нынешнего момента, но отныне мы будем действовать сами. Это не угроза, а ожидание того, что Россия направит режиму необходимое предупреждение", – цитирует издание турецкого лидера.

Ранее Минобороны Турции заявило, что будет предпринимать ответные меры, если сирийская армия будет атаковать их наблюдательные пункты в Идлибе. Ранее сирийская арабская армия заняла город Маарет-эн-Нууман на юго-востоке провинции Идлиб. До границы с Турцией отсюда примерно 50 километров.

Дамаск сражается, в частности, с группировками, которые поддерживает Астана. По словам Эрдогана, Асад считает террористами тех, кто защищает свою землю в Сирии.

"Кто террористы?" Они террористы, защищающие свою землю? Это – боевики. В настоящее время около четырех миллионов таких сирийских террористов находятся в Турции. Откуда они? Он сбежали, так как их преследовал Асад", – сказал турецкий лидер.

Осенью прошлого года Москва и Анкара договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район границы с Турцией. А также о совместном патрулировании на севере Сирии, которое так разозлило курдов.

При этом Анкара приостановила операцию по борьбе с курдами, но теперь, после успехов (САА) турки могут возобновить боевые действия. Что касается курдов, то они выбрали "наименьшее для них зло" из двух – сирийскую армию.