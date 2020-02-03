Версии случившегося до сих пор разнятся

В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения ФСБ. Как сообщает Baza, автомобиль со спецназовцами подорвался на фугасной мине в районе Алеппо. После этого, по информации издания, они якобы попали в руки боевиков и были убиты.

По версии телеграм-канала "Контора пишет", погибшие бойцы находились на блок-постах и попали под перекрестный огонь во время отхода частей сирийской армии. Официального подтверждения этих данных нет.

В сентябре прошлого года СМИ сообщили о гибели трех российских военных в Идлибе, которые также подорвались на минах. Позже РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны опровергло эту информацию.