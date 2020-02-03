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СМИ: В Сирии погибли спецназовцы ФСБ

СМИ: В Сирии погибли спецназовцы ФСБ
Фото: mil.ru
Версии случившегося до сих пор разнятся

В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения ФСБ. Как сообщает Baza, автомобиль со спецназовцами подорвался на фугасной мине в районе Алеппо. После этого, по информации издания, они якобы попали в руки боевиков и были убиты.

По версии телеграм-канала "Контора пишет", погибшие бойцы находились на блок-постах и попали под перекрестный огонь во время отхода частей сирийской армии. Официального подтверждения этих данных нет.

В сентябре прошлого года СМИ сообщили о гибели трех российских военных в Идлибе, которые также подорвались на минах. Позже РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны опровергло эту информацию.

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Фото: mil.ru Фото: mil.ru Фото: mil.ru
Фото: mil.ru Фото: mil.ru Фото: mil.ru/Вадим Савицкий Фото: mil.ru/Вадим Савицкий
Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Утро это Мудоинфо, верят ему только дебильные недоноски Великой Хохлосрании.
Гость
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Фейк! Спецназ фсб не участвует в боевых действиях - специфика другая..
Гость
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Гость
И сразу в рай.....
В АД !!!
Гость
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Наверное спецназовцы грибы в Сирии собирали?
сэмэн
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Открыл этот сайт. Полный отстой. Ф.И.О., звания. Чистый <цензура>. Чистый второй билингкет. Один диванный эксперт из Британии.
Гость
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И сразу в рай.....
Гость
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Зачем печатаете, если нет подтверждения?
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