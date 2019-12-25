Пассажирский лайнер летел в Сирию

25 декабря стало черным днем в истории России. В канун новогоднего праздника три года назад в Сирию отправились артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, военные и глава Фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, знаменитая Доктор Лиза. Они долетели до Сочи, но после дозаправки случилось страшное – практически сразу после взлета Ту-154 рухнул в море.

Обломки самолета и фрагменты тел разметало на несколько километров. Их искали и поднимали со дна Черного моря 3,5 тысячи человек. Опознавали летевших по ДНК.

В катастрофе погибли все 92 человека, находившиеся на борту. Итоги расследования засекречены.