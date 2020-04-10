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Открылись новые подробности авиакатастрофы с самолетом Качиньского

Открылись новые подробности авиакатастрофы с самолетом Качиньского
Фото: commons.wikimedia.org (CC BY-SA 2.5)
Причиной падения Ту-154 М с польским лидером на борту стала ошибка пилота

Следственный комитет все еще ведет дело о падении самолета президента Леха Качиньского, рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко. 

Вероятной причиной трагедии могла стать ошибка пилота, а не версия взрыва, которую так активно муссируют в СМИ. Следов взрывчатых веществ на борту не нашли ни российские, ни зарубежные специалисты. 

По словам Петренко, командир экипажа должен был распорядиться об уходе на запасной аэродром, чего не сделал. И последующие действия пилотов только усугубили ситуацию и привели к трагедии. 

Они не отреагировали на систему раннего предупреждения о приближении к земле и продолжили посадку. Из-за этого самолет на высоте почти в 11 м врезался в дерево, закрутился, перевернулся и рухнул, пишет "Лента.ру". 

Самолет с президентом Польши Лехом Качиньским разбился в 2010 г. под Смоленском. Кроме лидера, на борту были известные военачальники, министры и чиновники. Настоящую причину трагедии не могут установить до сих пор.

Марина МОНРО

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