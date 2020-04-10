Причиной падения Ту-154 М с польским лидером на борту стала ошибка пилота

Следственный комитет все еще ведет дело о падении самолета президента Леха Качиньского, рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Вероятной причиной трагедии могла стать ошибка пилота, а не версия взрыва, которую так активно муссируют в СМИ. Следов взрывчатых веществ на борту не нашли ни российские, ни зарубежные специалисты.

По словам Петренко, командир экипажа должен был распорядиться об уходе на запасной аэродром, чего не сделал. И последующие действия пилотов только усугубили ситуацию и привели к трагедии.

Они не отреагировали на систему раннего предупреждения о приближении к земле и продолжили посадку. Из-за этого самолет на высоте почти в 11 м врезался в дерево, закрутился, перевернулся и рухнул, пишет "Лента.ру".

Самолет с президентом Польши Лехом Качиньским разбился в 2010 г. под Смоленском. Кроме лидера, на борту были известные военачальники, министры и чиновники. Настоящую причину трагедии не могут установить до сих пор.