Новая информация не пойдет на пользу польско-российским отношениям

В расследовании трагедии апреля 2010 года поставлена точка. Правда, это не общепризнанное мнение, а лишь заключение британских экспертов, которые считают, что довели историю загадочного крушения Ту-154 под Смоленском до логического завершения.

Специалисты лаборатории Forensic Explosives Минобороны Соединенного Королевства на обломках упавшего самолета с президентом Лехом Качиньским на борту обнаружили следы взрывчатки, в частности остатки тротила, передает wPolityce.pl выдержки из экспертного отчета.

Не исключено, что последняя информация внесет коррективы и в без того напряженные отношения между Варшавой и Москвой. Ведь новые сведения подтверждают предположения, ранее озвученные польской стороной. Она заявляла о двух бомбах.

Напомним, трагедия произошла под Смоленском 10 апреля 2010 года. Плохая погода стала причиной того, что пилоты не смогли посадить авиалайнер на взлетно-посадочную полосу. Вместе с главой государства погибли еще 95 пассажиров и членов экипажа. Качиньский направлялся в Катынь, где в месте захоронения расстрелянных НКВД СССР в 1940 г. польских офицеров должны были состояться траурные мероприятия.

В сентябре прошлого года Польша обвинила российские спецслужбы в подмене черных ящиком. Якобы те пытались скрыть от следователей правду о катастрофе. Затем речь шла о лишнем бортовом самописце.