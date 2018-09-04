В самолете Качиньского подменили "черный ящик"

Польша обвинила Россию в преступном подлоге

Расследование обстоятельств крушения лайнера польского президента в апреле 2010 г. не может добраться до истины по вине России. Спецслужбы нашей страны якобы подменили бортовой самописец разбившегося Ту-154, чтобы скрыть от польских следователей правду о катастрофе. Об этом говорится в "сенсационном расследовании", проведенном изданием Gazeta Polska.



Версию о подмене "ящиков" выдвинул журналист Гжегож Верчоловский. Его статья будет опубликована завтра, 5 сентября.

"Десятого апреля 2010 года в Смоленске россияне обнаружили неповрежденные регистраторы польского Туполева, которые, будучи упакованы в мешки, были изъяты с места крушения и исчезли. На их месте несколько часов спустя появились идентичные коробки – только с серьезным ущербом", – говорится в анонсе материала.

К столь неожиданным выводам Верчоловский пришел, изучив некие "ранее неизвестные протоколы проверки места Смоленской катастрофы". Откуда взялись эти документы, были ли они изучены польскими следователями и почему о них ничего не было известно раньше, не уточняется. Быть может, ответы на все эти вопросы будут содержаться в завтрашнем материале.

Тем временем следователи из Варшавы в очередной, 12-й раз приступили к детальному изучению фрагментов разбившегося авиалайнера. Комиссия будет работать в Смоленске с 3 по 7 сентября. Что именно планируют отыскать в обломках специалисты, неизвестно.

Российская сторона придерживается мнения о том, что бесконечный перебор найденных в лесу под Смоленском фрагментов не сможет раскрыть больше информации о случившемся, чем уже известно специалистам двух стран, отмечает EADaily.

Следственный комитет РФ еще семь лет назад установил причину авиакатастрофы. Согласно официальной версии, к трагедии привела совокупность факторов. "Это и непринятие командиром экипажа своевременных действий по уходу на запасной аэродром при фактических метеоусловиях на аэродроме в Смоленске. И ошибочные действия экипажа в условиях снижения вне видимости наземных ориентиров, продолжения захода на посадку, а также отсутствия должной реакции и требуемых действий при неоднократном срабатывании системы раннего предупреждения приближения земли", – заявила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Польская сторона по-прежнему пытается найти улики, доказывающие справедливость версии о том, что на борту №1 во время рокового полета произошел взрыв, который и стал причиной катастрофы. Польские следователи изучили даже останки жертв крушения в могилах, но так и не нашли следов взрывчатки. В Следственном комитете РФ настаивают на том, что версия о взрыве во время полета несостоятельна.

Самолет, на борту которого находились президент Польши Лех Качиньский вместе с супругой и делегацией польских военных, политиков и общественных деятелей, разбился 10 апреля 2010 г. в Смоленске. Поддавшись уговорам политиков, экипаж в условиях плохой видимости решил не уходить на запасной аэродром, но при посадке воздушное судно рухнуло на землю. В авиакатастрофе погибли 96 человек.