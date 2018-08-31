Поляки ошиблись с гибелью Качиньского

Россия докопалась до истины в запутанной истории

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что версия о взрыве в самолете президента Польши Леха Качиньского, разбившегося в 2010 г. под Смоленском, не подтвердилась.

По словам Петренко, с самого начала расследование носило международный характер, польские следователи приезжали в Россию 11 раз. Они неоднократно осматривали как место крушения самолета, так и обломки лайнера. Сейчас СКР выполняет очередной запрос польских компетентных органов – с 3 по 7 сентября в присутствии специалистов из Польши будут дополнительно осмотрены находящиеся в Смоленске фрагменты самолета.

По теме Варшава нагло лжет об обломках самолета Качиньского

Петренко подчеркнула, что "у российского следствия не осталось вопросов относительно причин произошедшего". Она уточнила, что трагедию вызвали несколько факторов. "Это и непринятие командиром экипажа своевременных действий по уходу на запасной аэродром при фактических метеоусловиях на аэродроме в Смоленске. И ошибочные действия экипажа в условиях снижения... продолжения захода на посадку, отсутствия должной реакции... при неоднократном срабатывании системы раннего предупреждения приближения земли", – сообщается на сайте СКР.

Она добавила, что версия о взрыве на борту лайнера была проверена одной из первых, однако не подтвердилась. "К таким же выводам пришли и специалисты Межгосударственного авиационного комитета по итогам проведения собственного расследования", – отметила Петренко.

Самолет, на борту которого находились президент Польши Лех Качиньский вместе с супругой и делегацией польских военных, политиков и общественных деятелей, разбился 10 апреля 2010 г. в Смоленске. Поддавшись уговорам политиков, экипаж в условиях плохой видимости решил не уходить на запасной аэродром, но при посадке воздушное судно рухнуло на землю. В авиакатастрофе погибли 96 человек.