Поляки ошиблись с гибелью Качиньского

Здоровье
- Названа главная опасность диеты
- Отпуск спасет от ранней смерти
- Шашлыки оказались опасны для здоровья
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что версия о взрыве в самолете президента Польши Леха Качиньского, разбившегося в 2010 г. под Смоленском, не подтвердилась.
По словам Петренко, с самого начала расследование носило международный характер, польские следователи приезжали в Россию 11 раз. Они неоднократно осматривали как место крушения самолета, так и обломки лайнера. Сейчас СКР выполняет очередной запрос польских компетентных органов – с 3 по 7 сентября в присутствии специалистов из Польши будут дополнительно осмотрены находящиеся в Смоленске фрагменты самолета.
Петренко подчеркнула, что "у российского следствия не осталось вопросов относительно причин произошедшего". Она уточнила, что трагедию вызвали несколько факторов. "Это и непринятие командиром экипажа своевременных действий по уходу на запасной аэродром при фактических метеоусловиях на аэродроме в Смоленске. И ошибочные действия экипажа в условиях снижения... продолжения захода на посадку, отсутствия должной реакции... при неоднократном срабатывании системы раннего предупреждения приближения земли", – сообщается на сайте СКР.
Она добавила, что версия о взрыве на борту лайнера была проверена одной из первых, однако не подтвердилась. "К таким же выводам пришли и специалисты Межгосударственного авиационного комитета по итогам проведения собственного расследования", – отметила Петренко.
Самолет, на борту которого находились президент Польши Лех Качиньский вместе с супругой и делегацией польских военных, политиков и общественных деятелей, разбился 10 апреля 2010 г. в Смоленске. Поддавшись уговорам политиков, экипаж в условиях плохой видимости решил не уходить на запасной аэродром, но при посадке воздушное судно рухнуло на землю. В авиакатастрофе погибли 96 человек.
Москва обратилась напрямую к хозяевам разбушевавшихся "пиратов"
Глава Белого дома грозит разрывом с мировым сообществом