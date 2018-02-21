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Варшава нашла новые доказательства взрыва на борту Качиньского

Фото: wikipedia.org/Serge Serebro, Vitebsk Popular News
Американские эксперты смоделировали катастрофу под Смоленском и кое-что обнаружили

Пассажирский лайнер Ту-154М, на борту которого находилась почти вся польская верхушка, в апреле 2010 г. рухнул по причине взрыва на борту самолета. К такому выводу пришли эксперты из Национального института авиационных исследований Вичитанского университета США. Об этом заявил экс-министр обороны Польши, а ныне председатель Смоленской подкомиссии Антоний Мацеревич, передает "Польское радио".

"Дверь с левой стороны самолета была выбита изнутри ударной волной, сила которой в 10 раз превышала показатели, связанные со скоростью падения самолета. Все это было рассчитано, реконструировано и наглядно продемонстрировано экспертами Вичитанского университета", – сказал Мацеревич.

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Отмечается, что американцы сейчас собирают материалы для создания виртуальной модели борта рухнувшего лайнера на воздушной базе тактической авиации в Минске-Мазовецком.

По словам Мацеревича, эксперты создадут две симуляции катастрофы. Одна из них будет опираться на данные российского Межгосударственного авиационного комитета и комиссии, которую возглавлял бывший глава МВД Польши Ежи Миллер, а вторая – на данные, собранные новой польской Смоленской подкомиссией.

Уже в апреле текущего года будет представлен технический отчет о причинах катастрофы польского борта номер один под Смоленском, отметил Мацеревич. Он добавил, что окончательный доклад может быть составлен после завершения эксгумации жертв авиакатастрофы.

Новая комиссия упорно исследует теорию о возможном взрыве внутри самолета. В последний раз об этом сообщалось 10 января 2018-го, сам же Мацеревич, еще будучи в должности министра обороны, утверждал, что взрывов на борту было целых два. А президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в декабре прошлого года так прокомментировал слухи о подрыве внутри Ту-154: "Не было никаких взрывов. Это все изучено экспертами и с польской стороны, и с российской. Внимательным самым образом изучено все происходившее внутри самолета", – отметил он. Путин тогда добавил, что если принять на веру версию взрыва, то вопросы по данному поводу нужно адресовать не Москве, а тем, кто готовил борт номер один.

Самолет Ту-154М президента Польши Леха Качиньского в 2010 г. потерпел крушение при заходе на посадку при плохой видимости в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек – 88 пассажиров и 8 членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катынь. Все они погибли.

Елена УСОВА
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