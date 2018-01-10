Польская комиссия подтвердила взрыв Ту-154

Доклад с доказательствами в пользу версии о бомбе на борту опубликуют весной 2018 года

Версию властей Польши о взрыве Ту-154 под Смоленском в 2010 г. подтвердил международный эксперт в области исследования авиационных происшествий Френк Тейлор. Он выступил на заседании комиссии по повторному расследованию авиакатастрофы.

По его мнению, левое крыло самолета разрушилось из-за взрыва изнутри, пишет РИА "Новости". При этом береза, в которую врезался борт, никак не повлияла на первичное разрушение крыла, так считает эксперт.

Польская комиссия согласилась с выводами, тем самым выбрав версию о взрыве как основную.

"Эти выводы были приняты членами комиссии и представляют собой один из ключевых выводов технического отчета", - говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Польши Антони Мацеревич рассказал, что в самолете произошло два взрыва. При этом специалистам удалось установить их диаметр и место возникновения. Однако других подробностей он не сообщил. Окончательная версия доклада будет опубликована весной 2018 года.



Напомним, самолет Ту-154 Леха Качиньского разбился в 2010 г. при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". Все находившиеся на борту 96 человек - 88 пассажиров и 8 членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни, - погибли.

В 2011 г. Межгосударственный авиационный комитет обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования. По нему непосредственной причиной крушения самолета признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а совершить посадку.

Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера согласилась с выводами российского комитета, но это не устроило власти Польши. Они создали новую комиссию для расследования "истинных" причин произошедшего.

Президент России Владимир Путин назвал чушью и блефом сообщения о якобы причастности России к этой катастрофе и предложил поискать среди "своих" того, кому она была выгодна с учетом места вылета самолета.