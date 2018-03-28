Раскрыты детали расследования крушения Ту-154 под Сочи

Уголовное дело об авиакатастрофе военного самолета над Черным морем все еще находится в работе

Срок следствия по нему продлен еще на четыре месяца, точнее – до 25 июля. Это связано с проведением большого количества экспертиз, сообщил знакомый с ситуацией источник.

Ранее министр транспорта России Максим Соколов, возглавляющий госкомиссию по ликвидации последствий крушения Ту-154 и помощи родственникам погибших просил журналистов до оглашения результатов расследования не распространять информацию и факты, полученные из неофициальных источников.

В конце 2016 г. начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил Сергей Байнетов рассказал, что сначала рассматривалось больше 15 версий авиакатастрофы под Сочи, позже их стало вдвое меньше.

В ФСБ основными версиями крушения Ту-154 назвали попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибку пилотирования и техническую неисправность. Признаков и фактов, указывающих на теракт или диверсию на борту самолета, нет.

Следственный комитет России также исключил версию взрыва на борту

Пассажирский самолет Минобороны, следовавший в Сирию, упал в Черное море утром 25 декабря 2016 г. вскоре после дозаправки в аэропорту Адлера. На борту находились 92 человека: 8 членов экипажа и 84 пассажира, среди которых 8 военнослужащих, 64 сотрудника ансамбля песни и пляски имени Александрова, 9 представителей съемочных групп "Первого канала", "НТВ" и телеканала "Звезда" , глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и двое федеральных госслужащих. Все они погибли.