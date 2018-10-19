Москву обвинили в сокрытии правды о катастрофе в Смоленске

От России жестко потребовали вернуть обломки Ту-154

Российские власти утаивают от общественности важные обстоятельства авиакатастрофы, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский. Они запугали правительство Дональда Туска, которое пошло у них на поводу. С таким обвинением выступил депутат от польской партии "Право и справедливость" ("ПиС") Станислав Петрович.



Он позитивно оценил заявление Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая потребовала от Москвы вернуть обломки разбившегося президентского лайнера. Однако это необходимо было сделать гораздо раньше. Расследовать трагедию должна была польская сторона. Занимавший в то время пост премьер-министра страны Дональд Туск обязан был настоять на этом, но он этого не сделал, поскольку Москва на него надавила, сообщил Петрович.

"Это длилось так долго, потому что не было политической воли среди правящих Польшей во время смоленской катастрофы и непосредственно после нее. В особенности такой политической воли не проявило правительство Дональда Туска, которое сделало все возможное, чтобы у Польши не было доступа к обломкам Ту-154М, а также к оригиналу черных ящиков", – заявил депутат в интервью газете Nasz Dziennik.

По его мнению, кабинет Туска "сотрудничал с Россией, но не в интересах Польши, а в интересах России". "Ведь как назвать по-другому решение о передаче следствия российской стороне?" – вопрошает политик.

Петрович выступает за то, чтобы вынудить РФ передать Польше все материалы дела. Для этого нужно припугнуть Москву наложением ограничений.

"Международное право действительно располагает относительно слабыми санкциями, но такие санкции существуют в международном праве. Особенно эффективны те санкции, которые вводят США – санкции экономического характера. Также возможность исключения России из членства в некоторых международных организациях, а тем самым снижение ранга России на международной арене, а также потеря репутации может стать серьезным последствием для Кремля", – отметил представитель "ПиС".

Однако ввести "санкции за Смоленск" будет непросто: главные силы ЕС – Германия и Франция – находятся в хороших отношениях с Россией. Тем самым они показывают, "какое на самом деле значение для них имеет солидарность Европейского союза".

ПАСЕ делает все, что может. Позицию Варшавы разделяют "несколько десятков европейских государств". Москве отвели год на выполнение требований по расследованию смоленской авиакатастрофы, указал польский политик. "Это своего рода давление на российскую сторону. При этом утверждается, что поведение россиян показывает, что им, скорее всего, есть что скрывать. Если бы россияне не чувствовали никакой вины, то сами бы старались, чтобы сразу на месте катастрофы появились международные эксперты. Однако россияне вели себя совсем иначе", – подчеркнул он.

Петрович понадеялся на то, что "некоторые европейские страны" постепенно начнут понимать, "какая Россия на самом деле": не заслуживающая доверия и все более опасная для европейского и мирового порядка.

Польская делегация во главе с президентом Лехом Качиньским 10 апреля 2010 г. летела в Катынь. Плохие погодные условия привели к тому, что пилоты не смогли посадить авиалайнер на взлетно-посадочную полосу. В катастрофе погибли все 96 человек, находившиеся на борту.

