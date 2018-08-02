Варшава по-прежнему недовольна отчетом своих следователей

Польские прокуроры едут в Россию. Им потребовалось в очередной раз посмотреть на обломки президентского самолета Ту-154, который разбился под Смоленском в 2010 году.

Польские эксперты и следователи уже не раз бывали на месте крушения. А в 2014-2015 гг. свое расследование вела Военная прокуратура Польши, и ее специалисты, естественно, несколько раз были в России, проводили экспертизы, брали образцы. Вердикт тот же, что и в докладе предшественников и Международного авиакомитета (МАК), – катастрофа произошла по вине экипажа. Но такие выводы не устраивают нынешнюю польскую власть. Поэтому она требует нового расследования.

Москва, как и обещала, оказывает полное содействие. Польские прокуроры получили разрешение прибыть на место крушения и поработать с обломками, которые уже 8 лет хранятся на огороженной площадке, укрытые брезентом, пишет Gazeta Wyborcza. Какие именно действия намерена провести польская сторона в этот раз, прессе не раскрыли. Однако жители страны уже порядком раздражены ситуацией: ведь все следственные действия, а также проезд и проживание команды потребуют значительных средств из бюджета, на котором и так уже заплата на заплате.

Польская делегация во главе с президентом Лехом Качиньским 10 апреля 2010 г. летела в Катынь. Плохие погодные условия привели к тому, что пилоты не смогли посадить авиалайнер на взлетно-посадочную полосу. В катастрофе погибли все 96 человек, находившиеся на борту, среди которых было практически все руководство Республики.