Его польская сторона установила самовольно

Подмена бортовых самописцев, о которой растрезвонили СМИ, – выдумка. В потерпевшем крушение самолете, на борту которого находился польский президент Лех Качиньский, был установлен лишний черный ящик.

При этом польская сторона проявила самоуправство, когда разместила на воздушном судне дополнительное устройство. Оно появилось без одобрения разработчиков самолета и системы регистрации.

Такое заявление сделала официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко. Слух о подмене черных ящиков она назвала "ничем не подкрепленной инсинуацией и попыткой дестабилизировать нормальный рабочий процесс представителей двух ведомств".

"Как в материалах уголовных дел, так и в окончательном отчете МАК [Межгосударственный авиационный комитет] четко зафиксировано, что на месте катастрофы были обнаружены: бортовой защищенный звуковой регистратор, бортовой защищенный параметрический регистратор, бортовой эксплуатационный параметрический регистратор (дублирующий, так называемый регистратор быстрого доступа), а также бортовой эксплуатационный параметрический регистратор АТМ, который, подчеркиваем, польская сторона установила самостоятельно, в качестве дополнительного", – пояснила Петренко в интервью "Интерфаксу".

Накануне появилась информация о том, что российские спецслужбы якобы подменили черный ящик разбившегося Ту-154, чтобы скрыть от польских следователей правду о катастрофе.

Напомним, трагедия произошла под Смоленском в апреле 2010 года. Вместе с главой государства погибли еще 95 пассажиров и членов экипажа. Качиньский направлялся в Катынь, где в месте захоронения расстрелянных НКВД СССР в 1940 г. польских офицеров должны были состояться траурные мероприятия.