Ту-154 с Доктором Лизой разбился из-за топлива

В самолет залили слишком много горючего

Причиной гибели воздушного судна, направлявшегося из Сочи в Сирию, в декабре 2016 г. могла стать перезаправка. Самолет оказался слишком тяжелым и не смог нормально взлететь. Об этом заявил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы родственников погибших в авиакатастрофе.

По словам адвоката, во время дозаправки в Сочи не была произведена обязательная высадка пассажиров из самолета. В результате дозаправку произвели с превышением количества топлива, что, в свою очередь, обернулось превышением взлетной массы, передает РИА "Новости".

Трунов настаивает на том, что к катастрофе Ту-154 в конечном итоге привела экономия на топливе и обслуживании самолета вкупе с халатностью и недосмотром наземных служб аэропорта Адлер. Официальная версия о вине летчика в катастрофе противоречит ряду серьезных обстоятельств, подчеркнул он.

"Я подал заявление о возбуждении уголовного дела. Прошу провести по изложенным доводам и фактам проверку, возбудить уголовное дело и привлечь виновных лиц к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность)",

– заявил юрист.

В декабре прошлого года родственники погибших при крушении Ту-154 подали в Мещанский суд Москвы иск на 2,1 млрд рублей. Они требуют возместить материальный и моральный вред. Ответчиками по иску выступают страховые компании, а также государственная авиакомпания "223 летный отряд" Минобороны. Также сообщалось, что многие родственники погибших до сих пор не могут получить страховых выплат.

Крушение самолета Ту-154 произошло 25 декабря 2016 года. Направлявшийся в Сирию борт Минобороны России упал в акватории Черного моря вскоре после вылета из аэропорта Сочи. Погибли все находившиеся на борту 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты и исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза).