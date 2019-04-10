Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Британцы нашли следы взрыва на самолете Качиньского

Фото: commons.wikimedia.org/Serge Serebro (CC BY-SA 3.0)
Польских пилотов вывели из разряда виновников катастрофы под Смоленском

По версии британских специалистов, президентский самолет Ту-154М, летевший 10 апреля 2010 г. на траурные мероприятия в Катынь с большой делегацией властей Польши, разбился из-за взрыва. Об этом говорят результаты исследований Forensic Explosives Laboratory (Лаборатория судебно-взрывчатых веществ) при Минобороны Соединенного Королевства.

Данную новость сообщил сегодня глава Подкомиссии по вопросам повторного расследования авиакатастрофы Антони Мацеревич в эфире "Польского радио". По его словам, тем самым британцы подтвердили выводы отечественных экспертов касательно причины крушения борта номер один.

"Не пилоты, не какие-то действия лиц, которые были на борту, привели к той трагедии, а взрыв. Сегодня уже благодаря британцам мы это знаем. Мы не определяем характер взрыва. Мы знаем наверняка, что в этом взрыве участвовал тротил, что не означает, что нам известно, какой была формула этого взрыва", – заявил Мацеревич.

Зампредседателя подкомиссии по вопросам повторного расследования катастрофы профессор Казимеж Новачик уточнил, что проведенная Центральной полицейской криминалистической лабораторией экспертиза конца левого крыла Ту-154М выявила присутствие взрывчатых материалов.

Фото: commons.wikimedia.org/Serge Serebro (CC BY-SA 3.0)

"Эти исследования содержат графики, которые можно использовать для оценки места обнаружения взрывчатых веществ, и того, какие это были взрывчатые вещества. Этот анализ позволил нам сделать эти выводы и сообщить прокуратуре, потому что в июне прошлого года о результатах этих анализов мы проинформировали прокуратуру", – сказал Новачик.

Также отмечается, что комиссия изучила исследования, проведенные в 2013 г. Центральной полицейской криминалистической лабораторией, которые зафиксировали наличие следов взрывчатых материалов в 107 из 215 взятых образцов.

Подкомиссия направила в прокуратуру ходатайство о вероятном совершении преступления бывшим главой Комиссии по расследованию авиакатастроф Ежи Миллером и ее членами периода выяснения причин смоленской катастрофы в 2010-ом, сообщил Мацеревич. Он добавил, что это заявление является результатом предыдущих исследований и выводов его подкомиссии.

"Во-первых, действия всей комиссии под председательством господина Миллера. Ходатайство касается их небрежности, фальсификаций, которые они допустили и невыполнения обязанностей. Это касается самого господина Миллера, который в подписанном с русскими меморандуме, подтверждая правдивость черных ящиков и соглашаясь дать их россиянам, которые могут вернуть их, когда захотят, совершил преступление по статье 129", – подчеркнул Мацеревич.

Напомним, пассажирский лайнер Ту-154, на борту которого находились президент Польши Лех Качиньский, его супруга и другие высокопоставленные лица (всего 96 человек) потерпел катастрофу 10 апреля 2010 г. под Смоленском, неподалеку от аэродрома "Северный". Все пассажиры и члены экипажа погибли.

В Межгосударственном авиационном комитете определили, что самолет разбился по причинам неправильных действий экипажа и психологического давления на него.

Ранее во вторник посол РФ в Польше Сергей Андреев сказал, что к смоленской трагедии привели "плохие погодные условия и ошибки экипажа самолета".

Елена УСОВА
новости партнеров
Загрузка...

У Порошенко появился беспроигрышный вариант

Украинская оппозиция определилась с выбором

Переговоров не будет: в ЕС определились с Brexit

Тереза Мэй добилась своего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей