Польских пилотов вывели из разряда виновников катастрофы под Смоленском

По версии британских специалистов, президентский самолет Ту-154М, летевший 10 апреля 2010 г. на траурные мероприятия в Катынь с большой делегацией властей Польши, разбился из-за взрыва. Об этом говорят результаты исследований Forensic Explosives Laboratory (Лаборатория судебно-взрывчатых веществ) при Минобороны Соединенного Королевства.

Данную новость сообщил сегодня глава Подкомиссии по вопросам повторного расследования авиакатастрофы Антони Мацеревич в эфире "Польского радио". По его словам, тем самым британцы подтвердили выводы отечественных экспертов касательно причины крушения борта номер один.

"Не пилоты, не какие-то действия лиц, которые были на борту, привели к той трагедии, а взрыв. Сегодня уже благодаря британцам мы это знаем. Мы не определяем характер взрыва. Мы знаем наверняка, что в этом взрыве участвовал тротил, что не означает, что нам известно, какой была формула этого взрыва", – заявил Мацеревич.

Зампредседателя подкомиссии по вопросам повторного расследования катастрофы профессор Казимеж Новачик уточнил, что проведенная Центральной полицейской криминалистической лабораторией экспертиза конца левого крыла Ту-154М выявила присутствие взрывчатых материалов.





"Эти исследования содержат графики, которые можно использовать для оценки места обнаружения взрывчатых веществ, и того, какие это были взрывчатые вещества. Этот анализ позволил нам сделать эти выводы и сообщить прокуратуре, потому что в июне прошлого года о результатах этих анализов мы проинформировали прокуратуру", – сказал Новачик.

Также отмечается, что комиссия изучила исследования, проведенные в 2013 г. Центральной полицейской криминалистической лабораторией, которые зафиксировали наличие следов взрывчатых материалов в 107 из 215 взятых образцов.

Подкомиссия направила в прокуратуру ходатайство о вероятном совершении преступления бывшим главой Комиссии по расследованию авиакатастроф Ежи Миллером и ее членами периода выяснения причин смоленской катастрофы в 2010-ом, сообщил Мацеревич. Он добавил, что это заявление является результатом предыдущих исследований и выводов его подкомиссии.

"Во-первых, действия всей комиссии под председательством господина Миллера. Ходатайство касается их небрежности, фальсификаций, которые они допустили и невыполнения обязанностей. Это касается самого господина Миллера, который в подписанном с русскими меморандуме, подтверждая правдивость черных ящиков и соглашаясь дать их россиянам, которые могут вернуть их, когда захотят, совершил преступление по статье 129", – подчеркнул Мацеревич.

Напомним, пассажирский лайнер Ту-154, на борту которого находились президент Польши Лех Качиньский, его супруга и другие высокопоставленные лица (всего 96 человек) потерпел катастрофу 10 апреля 2010 г. под Смоленском, неподалеку от аэродрома "Северный". Все пассажиры и члены экипажа погибли.

В Межгосударственном авиационном комитете определили, что самолет разбился по причинам неправильных действий экипажа и психологического давления на него.

Ранее во вторник посол РФ в Польше Сергей Андреев сказал, что к смоленской трагедии привели "плохие погодные условия и ошибки экипажа самолета".

