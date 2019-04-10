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Обломки польского Ту-154 остались в РФ из-за Варшавы

Фото: www.globallookpress.com
Позиция руководства Польши мешает восстановлению двусторонних контактов

Варшава не оставляет попыток обвинить Москву в авиакатастрофе под Смоленском. Именно для этого в Польше инициировано повторное расследование обстоятельств гибели президента Леха Качиньского и его окружения в апреле 2010 года. Об этом заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.

"Эти причины и обстоятельства давно и хорошо известны – они изложены в докладах нашего Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и польской "комиссии Миллера" от 2011 года. К трагическим последствиям привели, прежде всего, плохие погодные условия и ошибки экипажа самолета", – напомнил дипломат в интервью ТАСС.

Но несмотря на то, что в свое время и российские и польские следователи пришли к одинаковым выводам о причинах катастрофы, власти Варшавы продолжают настаивать на безосновательных обвинениях в адрес Москвы. В частности, ей в вину ставят то, что она до сих пор не передала обломки лайнера польской стороне, хотя и не препятствует их изучению на месте. Но тут получается замкнутый круг:

Фото: www.globallookpress.com

"Российский Следственный комитет вынужден разбираться с запросами и версиями, которые выдвигает польская сторона. Соответственно, российское расследование не может быть завершено, и обломки самолета как вещественные доказательства по этому делу, согласно российскому законодательству, должны оставаться в распоряжении нашего следствия", - пояснил Андреев.

Правительственный лайнер Ту-154, на борту которого находились президент Польши Лех Качиньский, его жена, члены кабмина, представители военного руководства, общественные и религиозные деятели, рухнул при посадке под Смоленском 10 апреля 2010 года. 

Фоторепортаж
Аварийную посадку Ту-154 назвали чудом
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Николай ВИКТОРОВ
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