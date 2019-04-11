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Самолет Качиньского ремонтировали в России до крушения

Лех Качиньский. Фото: www.globallookpress.com
В сервисной службе гарантировали, что президентский Ту-154 прослужит еще 25 лет

Польский лайнер Ту-154, разбившийся под Смоленском в 2010 г., проходил техобслуживание и капитальный ремонт в компании, подконтрольной российским спецслужбам. Об этом написала Gazeta Polska Codziennie в годовщину гибели президента Леха Качиньского и других представителей польской власти.

Издание указывает, что за полгода до рокового полета президентский борт был на  базе ОАО "Авиакор Самара". Контролировала ремонтные работы Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ. По итогам техобслуживания специалисты, дескать, гарантировали лайнеру более 25 лет безупречной службы. А потом произошла трагедия, причины которой поляки до сих пор пытаются понять.

Собственно, в том, что польский Ту-154 обслуживался в РФ, нет новости. На самарском заводе его и изготовили. И после крушения там побывали польские следователи, подтвердив потом, что к ремонтникам претензий нет.

Фото: www.globallookpress.com

Вот только сейчас политика Варшавы такова, что там ищут любой повод, чтобы поссориться с Москвой. В частности, отвергли итоги работы комиссии, расследовавшей причины катастрофы под Смоленском, и инициировали новое расследование. При этом сейчас предпринимаются откровенные попытки обвинить Москву в убийстве польского руководства.

Ранее британцы заявили, что якобы к крушению привел взрыв на борту Ту-154.

Фото: www.globallookpress.com

Правительственный лайнер Ту-154, на борту которого находились президент Польши Лех Качиньский, его жена, члены кабмина, представители военного руководства, общественные и религиозные деятели, рухнул при посадке под Смоленском 10 апреля 2010 года.  

Фоторепортаж
Проклятие Катыни: cамолет президента Польши разбился под Смоленском
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Николай ВИКТОРОВ
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