Российская сторона насчитала 12 визитов. Это будет 13-й

То, что осталось от Ту-154, на борту которого находился Лех Качиньский, смогут в который раз изучить недоверчивые польские эксперты. Для них фрагменты лайнера, которые хранятся на аэродроме Смоленск, станут доступны в конце месяца, рассказали в Следственном комитете РФ, отметив, что иностранное государство направило в Москву соответствующий запрос.

"Проведение очередного осмотра обломков Ту-154М – пожелание польской стороны, которое Российская Федерация выполняет в рамках международного сотрудничества",

– сообщает пресс-служба российского ведомства, отметив, что коллеги из Польши систематически "навещают" обломки с 2010 года. С того времени они были досконально исследованы. В ведомстве насчитали 12 раз визитов.

Контрольный осмотр уцелевших частей президентского самолета, которые по-прежнему являются вещественными доказательствами, произведут российские криминалисты, за которыми будут наблюдать специалисты из Польши. После процедуры она получит подробное заключение.

"По итогам произведенных работ результаты всех процессуальных действий будут переданы польской стороне в установленном международными договоренностям и российским законодательством порядке",

– пояснили в СК, уточнив, что Москва охотно идет навстречу Варшаве. Из 32 запросов о правовой помощи лишь 4 находятся на рассмотрении, остальные – удовлетворены. Польская сторона два из 42 обращений РФ оставила без ответа.

Напомним, трагедия произошла под Смоленском 10 апреля 2010 года. Плохая погода стала причиной того, что пилоты не смогли посадить авиалайнер на взлетно-посадочную полосу. Вместе с главой государства погибли еще 95 пассажиров и членов экипажа. Лех Качиньский направлялся в Катынь, где в месте захоронения расстрелянных НКВД СССР в 1940 г. польских офицеров должны были состояться траурные мероприятия.

