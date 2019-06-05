В деле о самолете с иностранным лидером на борту поставлена точка

Российские следователи не сомневаются, что крушение лайнера под Смоленском – дело рук пилотов. На них возложили вину за гибель 96 человек, включая их самих и высокопоставленного пассажира. Напомним, на борту самолета "Ту-154М" находился польский президент Лех Качиньский.

"Все собранные материалы безоговорочно свидетельствуют об ошибочных действиях экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости",

– рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ, отметив, что инициированный польскими коллегами осмотр фрагментов лайнера завершено.



Семеро иностранцев тщательно изучили обломки "Ту-154М" на аэродроме Смоленска. Сфотографировали их и зафиксировали на видео. По просьбе польской стороны еще раз были допрошены очевидцы тех страшных событий. Компетентные органы Варшавы остались довольны совместной работой.

Напомним, трагедия произошла под Смоленском 10 апреля 2010 года. Плохая погода стала причиной того, что пилоты не смогли посадить авиалайнер на взлетно-посадочную полосу. Лех Качиньский направлялся в Катынь, где в месте захоронения расстрелянных НКВД СССР в 1940 г. польских офицеров должны были состояться траурные мероприятия.

