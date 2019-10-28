Поляки упорно пытаются доказать вину России в катастрофе президентского Ту-154М под Смоленском

Россияне бурно отреагировали на сегодняшнюю информацию о прибытии в РФ "компетентных органов Польши" для очередного осмотра частей самолета Ту-154М, потерпевшего крушение 10 апреля 2010 г. во время захода на посадку в тяжелейших погодных условиях в аэропорту Смоленска. Пользователи Сети считают, что такие шаги польской стороны напоминают историю с расследованием гибели малайзийского лайнера "Боинг" MH17 в июле 2014-го под Донецком.

Комментарии под соответствующей новостью на RT сохранены с орфографией и пунктуацией оригиналов:

"Когда рухнул самолёт над Синаем, там сразу определили, что был взрыв на борту, бомба была в баночке из под газировки. А тут будут десятилетия носится, бездоказательно обвиняя Россию. Как и с MH17", – написал SuperUmnichka.

Ему вторят и другие пользователи:

"Если внимательно осмотреть их (обломки самолета – ред.) под микроскопом, то можно увидеть тысячи микроскопических агентов кремля с пилками по-металлу! Польский нюх не обманешь!", "Эта музыка будет вечной...", "Невозможно найти то, чего нет", "Надо утилизировать самолёт, а то это никогда не прекратится, они после каждых выборов будут ездить и смотреть...", "про саму катастрофу – там и невозможно что-то придумать. там есть записи всего происходящего. теперь они пытаются притянуть за уши идейку, что мол – самолет упал, да. но тех, кто был внутри – добили)", "Костромские болота заодно пошерстите, авось кого-то из своих отыщите после Сусанина".

Ранее в понедельник, 28 октября, официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что российское ведомство совместно с сотрудниками компетентных органов Польши приступили к очередному осмотру частей разбившегося под Смоленском самолета польского президента Леха Качиньского, летевшего на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела с большой делегацией из Варшавы.

В СК отметили, что в текущем году это уже второй визит поляков в связи с данным расследованием. Подчеркивается, что "все собранные материалы безоговорочно свидетельствуют об ошибочных действиях экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости".

Напомним, жертвами той трагедии стали 96 человек. В Варшаве периодически звучат разные версии причин катастрофы – от якобы неверных действий российских диспетчеров до взрыва на борту.

