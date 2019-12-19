Сочинскую трагедию с военным бортом признали не имеющей состава преступления

Следственный комитет закрыл уголовное дело по факту авиакатастрофы военно-транспортного самолета Минобороны РФ Ту-154 25 декабря 2016 г. в Черном море у берегов Сочи. Постановление о прекращении дела засекречено, поскольку оно составляет гостайну. Об этом сообщил адвокат потерпевших Игорь Трунов.

По его словам, родственников жертв трагедии уведомили, что "дело закрыто из-за отсутствия состава преступления", пишет "Интерфакс". Теперь потерпевшие могут инициировать гражданское судопроизводство.

Когда именно дело было прекращено, Трунов не уточнил, однако по сведениям журналиста Алексея Пивоварова это произошло "несколько недель назад этой осень". Об этом он рассказал в четверг, 19 декабря на YouTube-канале "Редакции".

Напомним, жертвами сочинской трагедии стали 92 человека, в том числе артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, тележурналисты, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также сотрудники Минобороны России. Военный борт направлялся на российскую авиабазу в сирийском Хмеймим.

