Польские и британские исследователи обнаружили "руку Кремля" в рухнувшем под Смоленском судне

На борту Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, потерпевшего крушение 10 апреля 2010 г. при заходе на посадку в тяжелых метеоусловиях в аэропорту "Смоленск-Северный", в ходе ремонтных работ в России был заложен тротил, что и стало причиной взрыва лайнера. К такому выводу вполне ожидаемо пришла повторная комиссия по расследованию катастрофы под руководством экс-министра обороны страны Антони Мачеревича. Ее результаты обнародованы сегодня, 31 июля.

В промежуточном отчете в очередной раз утверждается, что на борту номер один произошел якобы взрыв, т.к. "до таких повреждений (самолета) не могло дойти" только в результате столкновения с землей.

"Этому противоречит весь очень обширный доказательный материал и результаты очень большого количества экспериментов и анализов", – цитирует РИА "Новости" документ.

Отмечается, что наличие взрывчатых веществ на борту, а именно тротила, пентрита и RDX (гексогена) обнаружили сотрудники лабораторий в Польше и Британии. Как следует из отчета, пробы были взяты "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (лайнер Качиньского) и Ту-154 №102 (также принадлежащий Варшаве) в 2009 году".

Особо подчеркивается, что тротил выявили в лаборатории американского штата Орегон.

"Это была часть, которую никто не раскручивал кроме ремонтников, а следы тротила были найдены внутри нее", – утверждает комиссия.

Напомним, Межгосударственный авиационный комитет в 2011-ом объявил окончательный отчет о результатах технического расследования. По данным МАК, президентский лайнер рухнул из-за того, что его экипаж вопреки рекомендациям с земли в условиях плохой погодной видимости решил не уходить на запасной аэродром. Также среди других причин крушения стали недостатки в обеспечении полета и подготовке летчиков.

Первая комиссия под руководством бывшего главы МВД Ежи Миллера согласилась с этими выводами, но зато не удовлетворила высшее польское руководство. В итоге была создана повторная группа расследователей, которая упорно продвигала версию взрыва на борту самолета. С этой идеей пан Мачеревич носился последние пару лет, о чем "Утро.ру" неоднократно писало. В том числе и о том, что бомбу подложили именно в России, а не, скажем, в Польше перед самым вылетом Качиньского с верхушкой Варшавы на траурные мероприятия в Катынь.

То есть, в Москве очень "постарались", чтобы самолет взорвался именно на пути следования в Российскую Федерацию.

Для поиска следов взрывчатых веществ даже проводились эксгумации тел погибших, включая Качиньского. При этом некоторые эксперты в самой Польше заявляли, что проведенные вскрытия не подтверждают версию о взрыве на борту Ту-154.