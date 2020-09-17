Выбранный Варшавой путь эксперт считает тупиковым

Граждане России не могут быть выданы другим государствам по требованию иностранных правоохранительных органов. Это запрещено Конституцией страны. Поэтому намерение Польши получить российских авиадиспетчеров, работавших во время катастрофы самолета Ту-154 около Смоленска, нереализуемо.

Ранее стало известно, что Нацпрокуратора Польши подала запрос о судебном постановлении на арест авиадиспетчеров, во время дежурства которых разбился самолет с польским руководством на борту. Спустя 10 лет после крушения их заподозрили в умышленном преступлении.

"Данный путь тупиковый, он никакой перспективы не имеет",

– прокомментировал "Интерфаксу" осведомленный источник. Он напомнил, что Россия открыта к сотрудничеству в расследовании той трагедии, что не раз доказывала, открывая доступ польским экспертам к месту аварии и обломкам самолета.

Высокопоставленная польская делегация во главе с президентом Лехом Качиньским и его супругой 10 апреля 2010 г. летела в Россию на траурные мероприятия в Катыни. При посадке самолет Ту-154М зацепился за деревья и рухнул. Погибли все находящиеся на борту 96 человек.

Международные следственная группа выяснила, что причиной авиакатастрофы стали плохие погодные условия. Варшава сначала признала итоги расследования, но спустя годы оспорила, сообщает Пятый канал.