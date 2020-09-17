В Европе вспомнили инцидент 10-летней давности

Трех смоленских диспетчеров, которые были на дежурстве 10 апреля 2010 года, когда при заходе на аэродром Смоленск-Северный потерпел крушение самолет, в котором находился польский президент Леха Качиньский, хотят объявить в международный розыск. Генеральная прокуратура Польши подала ходатайство о временном аресте россиян в окружной суд польской прокуратуры.

Напомним, десять лет назад Ту-154 потерпел крушение при посадке. Все 96 человек, находящихся на борту, погибли. Они летели на траурные мероприятия в Катыни, пишет URA.RU.

Российская сторона в ходе расследования выяснила, что к трагедии привели ошибочные действия экипажа. Первая польская комиссия выводы подтвердила, назвав причиной катастрофы снижение президентского самолета ниже дозволенного минимума, хотя этому мешали погодные условия.

Однако нынешние власти Польши поставили под сомнение подобные заявления, начав новое расследование по делу.

"Следственная группа № 1 Генеральной прокуратуры обратилась в окружной суд района Варшава-Мокотув с ходатайством о временном аресте трех авиационных диспетчеров, несших в 2010 году службу в аэропорту Смоленск-Северный", – приводит сообщение прокуратуры телеканал "360".

В случае, если ходатайство будет удовлетворено, Польша может объявить россиян в международный розыск и потребовать их выдачи, сообщает РИА "Новости".

Пресс-секретарь ведомства Эва Бялик пояснила, что диспетчеров обвиняют в умышленном провоцировании катастрофы, которая повлекла за собой смерть многих людей.

В Москве возобновившееся расследование назвали ангажированным.